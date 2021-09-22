Тільки 2 дні: Wizz Air влаштував осінній розпродаж – квитки від 9 євро

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air запустила розпродаж авіаквитків з України за деякими напрямками. Знижка до 30%.

Знижка застосовується до тарифу та не покриває адміністративний збір і послуги, які докуповуються окремо і не входять в обраний тариф. Забронювати квитки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

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Вартість акційних квитків з різних міст України стартує від 284 гривень (9 євро).

У вартості найдешевших квитків тільки маленька одиниця ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів.

Акційні квитки можна забронювати до 23 вересня включно.

Авіаперевізник знизив ціни не на всі рейси, а тільки на ті, що здійснюватимуться до 31 жовтня 2021 року. Якщо на ваш рейс застосовується знижка, то ви побачите відповідне повідомлення при виборі тарифу.

Квитки Wizz Air безповоротні

Якщо пасажир не полетить через обмеження в країні, але авіакомпанія виконає цей рейс – квиток "згорить".

Саме тому авіаперевізник радить оформляти платну послугу Wizz Flex, яку можна замовити тільки під час купівлі квитка. Її вартість від 5 до 36 євро за кожен рейс і кожного пасажира.

Вона дозволяє скасовувати квиток і отримувати 100% його вартості на Wizz-рахунок. Далі ці кошти можна використовувати для бронювання нових квитків і послуг лоукостера.

Крім того, Wizz Flex пропонує ще одну опцію – зміна дати вильоту і маршруту необмежену кількість разів без оплати штрафу. Однак, якщо новий квиток дорожчий, авіакомпанія виставить рахунок на доплату.

Відзначимо, раніше Wizz Air заявив, що запустить рейси із Києва до ще одного міста Угорщини – Дебрецена, й відновить польоти із Києва до Будапешту з 13 вересня.