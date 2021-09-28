Тест і самоізоляція попри вакцинацію: Ізраїль змінив правила в'їзду

Ізраїль знову змінив правила перетину кордону. Для в'їзду українцям необхідно бути вакцинованими, але все одно доведеться здавати тест та проходити самоізоляцію.

Тестів, до речі, має бути 2. Один треба зробити до мандрів, а інший – безпосередньо в аеропорту.

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Умови в'їзду: деталі

На сайті посольства повідомили про оновлення правил в'їзду на територію держави Ізраїль. Іноземці, які хочуть перетнути кордон, мають виконати наступні дії.

Подати заявку в ізраїльські дипломатичні або консульські установи за місцем проживання або в управління з питань імміграції. Її розглядають до 7 днів. Не пізніше, ніж за 72 години до вильоту необхідно зробити ПЛР тест. Він має бути негативним. Оформити страховий поліс, який покриє витрати на випадок захворювання на COVID-19. В аеропорту необхідно здати ще один ПЛР-тест. Якщо забронювати послугу завчасно, то вийде на 20 шекелів (165 гривень дешевше). Навіть у випадку 2 негативних тестів, іноземці мають пройти 14-денну самоізоляцію. Її можна скоротити, якщо зробити ще один ПЛР на 7 добу.

Можна перебувати на самоізоляції в готелі або вдома. Але тоді доведеться внести заставу за електронний браслет, який відстежуватиме їхнє місцеперебування. Якщо ж порушити вищезгадані умови, уряд країни може заборонити в'їзд на необмежений термін.