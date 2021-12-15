Італія закривається для українських туристів: хто зможе в'їхати до країни

Влада Італії заборонила в'їзд українцям, зокрема з туристичною метою. Все через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Нові обмеження торкнуться навіть вакцинованих жителів Євросоюзу.

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Італія заборонила в'їзд українцям

Так, уряд Італії з 16 грудня 2021 року відніс Україну до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов'язкові поїздки громадян України, зокрема туристичні.

В'їхати на територію країни зможуть наступні категорії осіб:

власники посвідки на проживання в Італії та їх родичів;

за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в'їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії;

у цілях роботи, навчання, лікування та абсолютної необхідності;

учасників спортивних змагань загальнодержавного інтересу та супутніх осіб.

При в'їзді громадянам України із зазначених вище категорій необхідно:

заповнити до прибуття онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням;

пред'явити довідку (сертифікат) про негативний ПЛР-тест або експрес-тестування;

активувати процедури нагляду за здоров'ям у медичних установах відповідно до території проживання та пройти 10 днів самоізоляції, по закінченню якої провести повторне тестування.

Повідомляється, що такі положення діятимуть до 31 січня 2022 року.

Правила посилили для вакцинованих жителів ЄС

Крім того, як пише видання Corriere della Sera, обмеження стосуватимуться й вакцинованих жителів Євросоюзу.

Ті, хто прибувають до Італії з країн Європейського Союзу і не пройшли вакцинацію, повинні будуть залишатися на карантині протягом п'яти днів і зробити тест на антиген за 24 години або ПЛР-тест не більше, ніж за 48 годин до в'їзду. Тест також стане обов'язковим для вакцинованих,

– йдеться у повідомленні.

Також від невакцинованих мандрівників з третіх країн та італійців, що повертаються додому, вимагатимуть 10-денну самоізоляцію.

Вакциновані туристи при в'їзді в Італію зобов'язані пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду, або антиген-тест, зроблений не більше ніж 24 годин тому.

COVID-19 в Італії: останні дані

За даними Worldometer, станом на 15 грудня 2021 року в Італії виявлено 5 258 886 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 135 049 летальних;

Водночас 4 826 443 особи побороли хворобу.

Як відомо, в країні підтверджено 27 випадків зараження "Омікроном".