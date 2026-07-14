Терапевтичний сад на ВДНГ потрапив до шортлиста The European Prize for Urban Public Space – премії, яка вже понад два десятиліття відзначає найкращі проєкти зі створення, оновлення та трансформації публічних просторів у Європі. Цьогоріч міжнародне журі обрало український проєкт серед майже 400 заявок із 38 країн. Попереду на нього чекають ще два етапи відбору, а переможців оголосять у Барселоні.

Які деталі про премію відомі?

Архітектурні рішення для простору розробили урбан-бюро Big City Lab спільно з архітектурним бюро PUPA. Ця премія раз на два роки відзначає найкращі громадські простори Європи. У різні роки її лауреатами ставали Норвезька національна опера, Морський орган у Хорватії, міська площа Баркінга у Великій Британії та інші знакові об'єкти.

Чим унікальний Терапевтичний сад?

Терапевтичний сад відкрили на території ВДНГ у жовтні 2025 року. Його головна мета – це допомагати у фізичному та психологічному відновленні ветеранів, військових, їхніх родин, а також усіх людей, які потребують емоційної підтримки. Концепція простору ґрунтується на тому, що природа позитивно впливає на здоров'я людини через усі п'ять чуттів.

Тут можна взаємодіяти з рослинами, працювати із землею, відпочивати, займатися адаптивним спортом, брати участь у групових терапевтичних практиках або просто проводити час серед зелені. До складу саду входять:

зона терапевтичного садівництва;

простір для йоги та інших тілесних практик;

зелена кімната "Коло тепла" для групових зустрічей;

адаптивний спортивний майданчик зі стрільбою з лука та грою в петанк;

дитячий майданчик.

Окрему увагу приділили озелененню. На території висадили 16 нових дерев, близько 700 кущів та понад 12 тисяч багаторічних рослин. Вони підібрані так, щоб простір змінювався протягом року та впливав на всі органи чуття: через кольори, запахи, звуки, текстури та навіть плоди дерев і кущів.

Терапевтичний сад створили як пілотний проєкт, який у майбутньому можуть масштабувати в інших містах України. Якщо його модель покаже ефективність, подібні простори можуть з'явитися біля шпиталів, реабілітаційних центрів, лікарень та у громадських місцях.

Сад є повністю безбар'єрним. На його території облаштовані тверді нековзкі доріжки, підняті грядки для людей, яким зручніше працювати сидячи або стоячи, численні місця для відпочинку, питний фонтанчик, навігація зі шрифтом Брайля та інші рішення, що роблять простір доступним для всіх.