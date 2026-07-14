Терапевтический сад на ВДНХ вошел в шорт-лист премии The European Prize for Urban Public Space – премии, которая уже более двух десятилетий отмечает лучшие проекты по созданию, обновлению и трансформации общественных пространств в Европе. В этом году международное жюри отобрало украинский проект среди почти 400 заявок из 38 стран. Впереди его ждут еще два этапа отбора, а победителей объявят в Барселоне.

Какие подробности о премии известны?

Архитектурные решения для этого пространства разработало урбан-бюро Big City Lab совместно с архитектурным бюро PUPA. Эта премия раз в два года отмечает лучшие общественные пространства Европы. В разные годы ее лауреатами становились Норвежская национальная опера, Морской орган в Хорватии, городская площадь Баркинга в Великобритании и другие знаковые объекты.

Чем уникален Терапевтический сад?

Терапевтический сад открыли на территории ВДНХ в октябре 2025 года. Его главная цель – помогать в физическом и психологическом восстановлении ветеранам, военным, их семьям, а также всем людям, нуждающимся в эмоциональной поддержке. Концепция пространства основана на том, что природа положительно влияет на здоровье человека через все пять чувств.

Здесь можно взаимодействовать с растениями, работать с землей, отдыхать, заниматься адаптивным спортом, участвовать в групповых терапевтических занятиях или просто проводить время среди зелени. В состав сада входят:

зона терапевтического садоводства;

пространство для йоги и других телесных практик;

зеленая комната "Круг тепла" для групповых встреч;

адаптивная спортивная площадка со стрельбой из лука и игрой в петанк;

детская площадка.

Особое внимание уделили озеленению. На территории высадили 16 новых деревьев, около 700 кустарников и более 12 тысяч многолетних растений. Они подобраны так, чтобы пространство менялось в течение года и воздействовало на все органы чувств: через цвета, запахи, звуки, текстуры и даже плоды деревьев и кустарников.

Терапевтический сад создали как пилотный проект, который в будущем можно будет масштабировать в других городах Украины. Если его модель покажет эффективность, подобные пространства могут появиться возле больниц, реабилитационных центров, лечебных учреждений и в общественных местах.

Сад полностью безбарьерный. На его территории обустроены твердые нескользящие дорожки, приподнятые грядки для людей, которым удобнее работать сидя или стоя, многочисленные места для отдыха, питьевой фонтанчик, навигация со шрифтом Брайля и другие решения, которые делают пространство доступным для всех.