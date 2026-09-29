Не Disneyland чи PortAventura: експерти назвали найкращий у світі тематичний парк розваг

Тематичні парки розваг – це те місце, яке обожнюють незалежно від віку. Одноденна поїздка у парк розваг – це окремий вид відпочинок і для дорослих, і для дітей. Атракціони, масштабні декорації, шоу та цілі вигадані світи перетворюють звичайну поїздку на незабутній день, сповнений неймовірних вражень. Нещодавно експерти назвали найкращий у світі тематичний парк розваг.

У світі працюють сотні тематичних парків, відомих далеко за межами своїх країн. Серед них є гіганти на кшталт Disneyland та PortAventura, куди щороку приїжджають мільйони туристів. Водночас у рейтингу найкращих переміг парк, який не такий вже й популярний серед українських туристів. Детальніше розповідає Mirror.

Який парк розваг визнали найкращим у світі?

Премію Park World Excellence Awards як "найкращий з найкращих тематичних парків" здобув Pleasure Beach Resort у Великій Британії. Цією премією нагороджують "тематичні парки, атракціони або туристичні атракції, які визнали найкращими за весь час у своїй шанованій галузі".

Pleasure Beach Resort – це один із найпопулярніших парків в країні та один з найстаріших в Європі, адже він функціонує вже 130 років і перебуває у власності чотирьох поколінь однієї родини. Парк розваг розташований на Південному узбережжі курортного міста Блекпул, займає площу близько 17 гектарів та відомий своєю унікальною колекцією сучасних і класичних дерев'яних американських гірок. Цей парк став першим у Великій Британії, який отримав звання найкращого у світі.



Pleasure Beach Resort розташований на узбережжі / Фото PR Handout

Тематичний парк Pleasure Beach Resort також отримав нагороду "Найкращий атракціон року" за "Авіктас" – найбільший атракціон такого типу у Великій Британії, який розгойдує пасажирів на висоті 42 метрів на обертовому маятнику. "Авіктас" відкрили нещодавно – у травні 2026 року. Крім того, атракціон у стилі вікінгів, який називається "Вальгалла", посів друге місце в категорії "Найкращий водний атракціон".

Екстремальна гірка "Авіктас": відео @visitblackpool

Зауважимо, що у парку Pleasure Beach є 38 атракціонів, серед них дитячі та екстремальні. Тут навіть можна покататися на першій у світі перевернутій гірці, яка повністю побудована над водою і має 5 петель, та на культовій історичній дерев'яній гірці, яка збудована ще у 1923 році. Також на території курорту розташований єдиний у Великій Британії парк розваг Nickelodeon Land з атракціонами зі всесвіту "Губки Боба Квадратні Штани" та "Щенячого патруля".