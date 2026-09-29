В мире действуют сотни тематических парков, известных далеко за пределами своих стран. Среди них есть такие гиганты, как Disneyland и PortAventura, куда ежегодно приезжают миллионы туристов. В то же время в рейтинге лучших победил парк, который не так уж популярен среди украинских туристов. Подробнее рассказывает Mirror.

Какой парк развлечений признали лучшим в мире?

Премию Park World Excellence Awards как "лучший из лучших тематических парков" получил Pleasure Beach Resort в Великобритании. Этой премией награждают "тематические парки, аттракционы или туристические достопримечательности, признанные лучшими за всю историю в своей уважаемой отрасли".

Pleasure Beach Resort – это один из самых популярных парков в стране и один из старейших в Европе, ведь он функционирует уже 130 лет и находится в собственности четырех поколений одной семьи. Парк развлечений расположен на южном побережье курортного города Блэкпул, занимает площадь около 17 гектар и известен своей уникальной коллекцией современных и классических деревянных американских горок. Этот парк стал первым в Великобритании, получившим звание лучшего в мире.



Pleasure Beach Resort расположен на побережье / Фото PR Handout

Тематический парк Pleasure Beach Resort также получил награду "Лучший аттракцион года" за "Авиктас" – самый большой аттракцион такого типа в Великобритании, который раскачивает пассажиров на высоте 42 метра на вращающемся маятнике. "Авиктас" открыли недавно – в мае 2026 года. Кроме того, аттракцион в стиле викингов под названием "Вальгалла" занял второе место в категории "Лучший водный аттракцион".

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Экстремальная горка "Авиктас": видео @visitblackpool

Отметим, что в парке Pleasure Beach есть 38 аттракционов, среди которых есть как детские, так и экстремальные. Здесь даже можно покататься на первой в мире перевернутой горке, которая полностью построена над водой и имеет 5 петель, а также на культовой исторической деревянной горке, построенной еще в 1923 году. Также на территории курорта расположен единственный в Великобритании парк развлечений Nickelodeon Land с аттракционами из вселенных "Губка Боб Квадратные Штаны" и "Щенячий патруль".