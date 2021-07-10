У Таїланді знову посилюють карантин через COVID-19: як це вплине на відпочинок
10 липня 2021 , 19:26Читать новость на русском
Джерело:Посольство України в Таїланді
Уряд Таїланду вирішив посилити карантин через ріст захворюваності на COVID-19. Обмеження стосуються 9 провінцій. Проте влада закликає загалом утриматися від відвідувань громадських місць, поїздок та уникати скупчень людей.
Через це громадський транспорт не працюватиме вночі. А усіх роботодавців закликають заохочувати працівників виконувати роботу з дому.
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Що відомо про обмеження в Таїланді
Уряд Таїланду повідомив про:
- Запровадження комендантської години з 21:00 до 04:00 години;
- заборону збиратися компаніям де є більше, ніж 5 людей;
- припинення курсування громадського транспорту під час комендантської години;
- обмеження на пересування між провінціями;
- громадські та розважальні заклади, а також парки не працюватимуть з 20:00 до 04:00 години.
Ці обмеження стосуються провінцій: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.