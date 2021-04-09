У Таїланді хочуть слідкувати за туристами з допомогою додатка

У Таїланді хочуть відслідковувати переміщення і контакти іноземних туристів за допомогою спеціального додатку.

Перед поїздкою мандрівники повинні будуть зареєструватися в додатку Thailand Plus, який відстежує геолокацію за допомогою технологій GPS і Bluetooth. Також при відвідуванні торгових центрів і магазинів відпочиваючим необхідно відсканувати QR-код.

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Програму зможуть встановити на телефон користувачі IOS і Android, попередньо завантаживши туди підтвердження в'їзду. Як заявляє влада королівства, такий захід безпеки дозволить попередити можливі контакти туриста з зараженими COVID-19 і запобігти спалаху коронавирусной інфекції.

Не дивлячись на побоювання з приводу конфіденційності, розробники програми заявляють, що ваше місце розташування є конфіденційним і може бути доступно тільки Департаменту контролю захворювань і Міністерству охорони здоров'я,

– написали у тайських ЗМІ.