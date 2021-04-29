Таїланд знову ввів 14-денний карантин після перетину кордону

Усім, хто в'їжджає на територію Таїланду, доведеться відбути двотижневий карантин. На таке рішення влада країни пішла через початок у квітні третьої хвилі коронавірусу.
Раніше у Таїланді при в'їзді діяли інші правила. Для вже вакцинованих від COVID-19 людей – 7 днів ізоляції. Для тих, хто ще не щеплювався, – 10 днів карантину.
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Тепер ці вимоги скасовують і вводять 14-денну ізоляцію. Рішення вступить у дію з 1 травня.
В країні поміняли карантинні зони
Також у країні поміняли поділ на карантинні зони. Раніше їх існувало 3, тепер додали ще одну категорію темно-червону – з найвищим рівнем небезпеки. Саме у неї потрапили Бангкок та ще 5 провінцій.
Тут будуть закриті розважальні центри та школи. Торгові центри зможуть працювати лише до 21:00, а відвідувачів пускатимуть по черзі і в обмеженій кількості.Що потрібно для в'їзду в Таїланд? Негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до вильоту, відповідна медична страховка. Також після в'їзду в країну треба встановити додаток, який відстежуватиме пересування.
Яка ситуація з коронавірусом у Таїланді?
Станом на 29 квітня в країні виявили майже 64 тисячі хворих, померли 188 осіб. Одужали близько 26 тисяч людей.