Таїланд знову відкриється для вакцинованих туристів: відома дата

Влада Таїланду має намір повністю відкрити країну для вакцинованих туристів з держав з низьким рівнем ризику поширення COVID-19. Рішення набуде чинності з 1 листопада.

Для вакцинованих громадян щонайменше 10 країн скасують обов'язковий карантин. Про це заявив прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча.

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Таїланд відкриється для вакцинованих туристів

За словами міністра, таке рішення було прийнято у зв'язку з нагальною потребою врятувати хворобливу економіку королівства.

11 жовтня Прают Чан-Оча заявив, що країна знову відкриє кордони для вакцинованих туристів, які подорожують повітряним транспортом з "країн з низьким ризиком".

Поки що до їхнього числа увійдуть Велика Британія, Сінгапур, Німеччина, Китай і США, але з часом список може бути розширений.

Коли вони прибудуть, повинні пред'явити негативний тест на COVID... і ще один згодом,

– зауважив він.

Після отримання негативного тесту "вони можуть вільно подорожувати, як тайці".

Його оголошення значно послаблює чинні обмеження для вакцинованих туристів, які повинні були пройти принаймні 7-денний карантин.

Я знаю, що це рішення пов'язане з деяким ризиком. Напевно, коли ми послабимо ці обмеження, то побачимо тимчасове зростання числа серйозних випадків захворювання,

– сказав Чан-Оча.

Однак, на його думку, люди не витримають, якщо їм доведеться втратити другий шанс на таку можливість для бізнесу.

Торік Таїланд втратив близько 50 мільярдів доларів доходів від туризму, оскільки прибуття іноземців скоротилося на 83% до 6,7 мільйона, проти рекордних 39,9 мільйона два роки тому.

Крім того, Прают Чан-Оча заявив, що алкоголь дозволять продавати в барах та ресторанах вже з 1 грудня. Зокрема, того ж дня в країні відкриють й розважальні заклади.

Умови в'їзду до Таїланду

Всі без винятку особи, які планують прибути до Таїланду, мають попередньо отримати Сертифікат на в'їзд (Certificate of Entry).

Після прибуття до Таїланду необхідно пройти власним коштом 14-денний карантин в одному з визначених тайським урядом готельних комплексах.

Ця вимога не стосується вакцинованих осіб, що прибувають за туристичними програмами "Phuket Sandbox" та "Samui Plus" і, як вже зазначалося, тих, що приїжджають з певних країн.

Таїланд визнає наступні вакцини:

AstraZeneca;

Sinovac (Coronavac);

Johnson's and Johnson's/Janssen;

Moderna;

Sinopharm;

Pfizer (COMIRNATY);

Covishield.