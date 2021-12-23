Таїланд відновлює вимогу карантину для мандрівників

Ця програма дозволяє вакцинованим з низки країн в'їжджати на територію Таїланду без карантину та вільно пересуватися країною.

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Так, на всіх курортах діятиме обов'язкова самоізоляція для прибулих.

Перебувати у спеціальному готелі, навіть вакцинованим, доведеться від 7 до 10 днів. Впродовж цього періоду заборонено покидати будинок або змінювати місце перебування.

Заступник прем'єр-міністра та міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул заявив, що внесе пропозицію до Центру управління ситуацією з COVID-19 (CCSA).

Якщо Test&Go не буде переглянутий, то інфіковані, але не виявлені, у тих, хто приїхав, можуть одразу ж вирушити всередину країни, що призведе до появи нових випадків інфекцій,

– заявив представник МОЗ.

За даними відомства, "Омікрон" виявили в одного з туристів, який прибув саме за схемою Test&Go, тож, через це її слід призупинити.

Наразі суть пропозиції зводиться до того, що в'їхати до країни можна буде лише на території "синіх зон" або через відбування державного карантину.

Такі правила діятимуть щонайменше до 4 січня – потім уряд планує переглянути обмеження.

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