Туристи фотографують Карлів міст – і не здогадуються, що під ним

Щодня тисячі туристів гуляють цим містом, фотографують 30 барокових статуй, дивляться на Празький Град і рухаються далі. Але Карлів міст – і Прага загалом – пропонують не менше цікавинок у глибині, ніж на поверхні.

І мовиться не тільки про річку Влтава та інженерні дива середньовіччя. За матеріалами енциклопедії Britannica розповідаємо про все це докладніше.

Влтава, підземелля і таємниці: що приховує Прага під ногами туристів?

Карлів міст – найстаріший кам'яний міст Праги. Він зведений між 1357 роком і початком XV століття за ініціативою короля Карла IV на місці давнішого зруйнованого повінню. Архітектором став Петр Парлер – той самий майстер, який проєктував собор Святого Віта.

Будівництво цього мосту не було простим завданням, навіть вимагало піонерської підводної інженерії. Робітники зводили дерев'яні кесони просто у річці Влтаві, щоб створити сухі ділянки для роботи, а потім заглиблювались до скельного дна і клали масивні кам'яні фундаменти на кілька метрів нижче рівня річки. А Влтава у цьому місці сягає 3 – 8 метрів глибини, не кажучи вже про постійну загрозу весняних повеней.

Цікаво, що Карл IV заклав перший камінь особисто, тож ми навіть знаємо точний час початку будівництва – о 05:31 ранку 9 липня 1357 року. І це не випадкові цифри, а обрані астрологами – вони утворюють паліндром 1-3-5-7-9-7-5-3-1 (рік-день-місяць-година), що за середньовічними уявленнями гарантувало мосту вічність.

Зауважимо, до 1841 року міст залишався єдиною переправою через Влтаву у Празі. Але офіційну назву Карлів міст отримав лише у 1870 році, як вказано на prague.eu – до того його просто називали Кам'яним або Празьким.

Таємниці "дна" Праги, звісно, не обмежуються мостом. Під Старим Містом ховається ціла підземна цивілізація – і причиною її існування є якраз Влтава. Після серйозних повеней XII – XIII століть міська влада пішла на радикальний крок – вирішила не відновлювати затоплені будівлі, а просто підсипати новий рівень ґрунту поверх них.

Отже, те, що колись було першим поверхом, стало підвалом, а те, що було підвалом – пішло ще глибше. Ось у такий спосіб під сучасними вулицями Старої Праги опинилися цілі кімнати, арки, коридори та двори середньовічних будівель.

Популярний місцевий міф розповідає про розгалужену мережу таємних тунелів, але реальність трохи скромніша. Більшість підземних просторів – це все ж ізольовані підвали приватних будинків, а не з'єднані коридори. Але є виняток – середньовічне підземелля під Староміською ратушею. Тут збереглись приміщення XIII століття, де проводили суди та тримали в'язнів, як пише cnn.iprima.cz.

І ще один цікавий факт: станція метро Náměstí Míru у Празі є найглибшою в усьому Євросоюзі – 53 метри під землею, з найдовшими ескалаторами в ЄС до 87 метрів.

Які ще цікаві туристичні магніти Чехії варто відвідати кожному?

Завітайте у Чеський Крумлов – середньовічне містечко на півдні Богемії, яке українці порівнюють із Заліщиками. Його повністю огинає петля Влтави, у центрі якої стоїть замок XIV століття з унікальним театром епохи бароко з обертовою сценою.

І за нагоди подивіться на Седлецьку кістницю у місті Кутна-Гора. Це церква, прикрашена кістками приблизно 70 тисяч людей – з людських останків тут виготовлені гігантська люстра, гербовий щит, дзвони та декоративні гірлянди.