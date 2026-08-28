На круїзних лайнерах давно навчилися думати не лише про комфорт пасажирів, а й про те, що робити з тими, хто порушує правила. Саме тому на таких суднах передбачають окремі приміщення для тимчасового утримання та інші службові зони, пише Express.

Що відбувається на лайнері, коли пасажир порушує правила?

На великих круїзних суднах екіпаж має власний порядок дій на випадок бійки, крадіжки чи агресивної поведінки. Людину можуть ізолювати в спеціальній камері тимчасового утримання, де вона перебуває до прибуття в порт або до передачі правоохоронцям.

Такі приміщення не схожі на повноцінну в’язницю, але виконують ту саму базову функцію – обмежити контакт порушника з іншими пасажирами та забезпечити безпеку на борту. Крім того, на лайнерах є медичні та технічні зони, які дозволяють екіпажу діяти самостійно в непередбачуваних ситуаціях.



Не всі пасажири знають про таємні зони на лайнерах / Фото Pexels

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Навіщо круїзному судну власний морг?

Ще одна маловідома деталь круїзної інфраструктури – морг. Він потрібен на випадок смерті пасажира або члена екіпажу під час тривалого рейсу, коли судно може перебувати далеко від берега або в кількох днях ходу до найближчого порту.

У таких умовах корабель мусить мати все необхідне, щоб зберегти тіло до прибуття на сушу та пройти всі формальні процедури без поспіху. Для великих лайнерів це частина стандартної безпеки, так само як рятувальні шлюпки чи медпункт.

Які ще дивні правила діють у круїзах?

Круїзний відпочинок часто здається безтурботним, але на практиці на борту діє чітка система правил. Пасажирам забороняють порушувати спокій, конфліктувати з екіпажем і створювати ситуації, які можуть загрожувати іншим людям.

Саме тому великі судна мають не лише розкішні ресторани, басейни та зони розваг, а й менш приємну, зате необхідну інфраструктуру. Вона залишається непомітною для більшості мандрівників, але саме вона допомагає лайнеру працювати як окреме плавуче місто.