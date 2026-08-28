На круизных лайнерах уже давно научились думать не только о комфорте пассажиров, но и о том, что делать с теми, кто нарушает правила. Именно поэтому на таких судах предусмотрены отдельные помещения для временного содержания и другие служебные зоны, пишет Express.

Что происходит на лайнере, когда пассажир нарушает правила?

На больших круизных судах у экипажа есть собственный порядок действий на случай драки, кражи или агрессивного поведения. Человека могут изолировать в специальной камере временного содержания, где он находится до прибытия в порт или до передачи правоохранительным органам.

Такие помещения не похожи на полноценную тюрьму, но выполняют ту же базовую функцию – ограничить контакт нарушителя с другими пассажирами и обеспечить безопасность на борту. Кроме того, на лайнерах есть медицинские и технические зоны, которые позволяют экипажу действовать самостоятельно в непредвиденных ситуациях.



Не все пассажиры знают о секретных зонах на лайнерах / Фото Pexels

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Зачем круизному судну собственный морг?

Еще одна малоизвестная деталь круизной инфраструктуры – морг. Он нужен на случай смерти пассажира или члена экипажа во время длительного рейса, когда судно может находиться далеко от берега или в нескольких днях плавания до ближайшего порта.

В таких условиях корабль должен иметь все необходимое, чтобы сохранить тело до прибытия на сушу и без спешки пройти все формальные процедуры. Для больших лайнеров это часть стандартных мер безопасности, так же как спасательные шлюпки или медпункт.

Что еще странных правил действует на круизах?

Круизный отдых часто кажется беззаботным, но на практике на борту действует четкая система правил. Пассажирам запрещается нарушать покой, вступать в конфликты с экипажем и создавать ситуации, которые могут представлять угрозу для других людей.

Именно поэтому на больших судах есть не только роскошные рестораны, бассейны и зоны развлечений, но и менее приятная, зато необходимая инфраструктура. Она остается незаметной для большинства путешественников, но именно она помогает лайнеру функционировать как отдельный плавучий город.