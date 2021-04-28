Які легенди приховує Тараканівський форт: цікаві історії, яких ви могли не знати

Тараканівський форт, також відомий як Нова Дубенська фортеця, розташований на Рівненщині. Зараз він більше нагадує руїни, але навіть у такому плачевному стані фортеця приваблює туристів. З цим місцем у Західній Україні пов'язано багато легенд та містичних історій.

Тараканівський форт розташований неподалік міста Дубно Рівненської області та села Тараканів. Він був побудований з основною метою захисту залізничної дороги Львів – Київ та був укріпленням з бетонно-земляного покриву. Складні військові та політичні обставини в Україні у XVIII – XIX століттях вимагали стратегічних укріплень, таких як Тараканівський форт, щоб захистити свої землі та громадян.

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Історія форту Тараканів

Форт Тараканів був побудований для охорони кордонів Російської імперії у другій половині ХІХ століття. Нову систему оборонних ліній розробив видатний військовий інженер Едуард Тотлебен. Згідно із планом, одним із найважливіших укріплених опорних пунктів на кордоні з Австро-Угорщиною повинна була бути споруда для захисту Дубно та ділянка залізничної колії Київ – Львів. Будівельні роботи за проєктом Едуарда Тотлебена розпочались 1873 року. З імперської скарбниці на будівлю було виділено 66 мільйонів рублів.

Будівництво було завершено лише в 1890 році, оскільки інженера не стало. Коли члени імператорської родини прибули, щоб побачити форт, їм показали добре озброєний укріплений комплекс площею 4 гектари та висотою 6 метрів, потужну систему підземних рівнів та сучасну інфраструктуру.



Тараканівський форт / Фото Pinterest

Фортеця була обладнана системою вентиляції, електромережею, водопроводом, системою водовідведення та навіть телефонним зв'язком. Для обслуговування потреб гарнізону збудували медичне приміщення, їдальню, пральню та пекарню. Була також гарнізонна церква. Форт був озброєний 40 гарматами різного калібру та 10 кулеметами.

Попри те, що фортеця була настільки потужно розвинена, їй не вдалося виконати місію. Протести серед солдатів у 1905 році призвели до розпаду гарнізону, а сам форт був перетворений на в'язницю.

Бойовий дебют форту відбувся у роки Першої світової війни, під час жорстокої артилерійської атаки російської армії. На той момент будівля перебувала під владою австрійців. За цей час форт був значною мірою зруйнований. Пагорби, що позначають могили австрійських солдатів, які захищали форт, залишилися донині в сусідньому лісі.

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У 1920 році фортеця приймала частину польської армії, яку військо Будьонного намагалося ліквідувати. На цьому етапі місія форту була завершена.

Під час Другої світової війни військові дії проходили повз форт, але у повоєнні десятиліття відділ НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ) залишав проходи, залиті бетоном. Досі залишається загадкою, що було поховано під товстим бетоном. У наступні роки форт був пристосований для спроби зберігати консерви та запасні частини автомобілів. Однак ці спроби були марними через надмірну вологість та відсутність вентиляції. Упродовж багатьох років форт служив місцем стрільби для військових, і водночас він почав руйнуватися, перетворюючись на дорогоцінні руїни.

Що можна побачити у фортеці

Тараканівський форт – конструкція прямокутної форми, більше схожа на ромб. Її стіни раніше мали висоту близько 240 метрів. Колись форт із зовнішнього боку був оточений широким і глибоким ровом. Посередині форту була двоповерхова будівля, до якої був приєднаний довгий кам'яний тунель для перевезення боєприпасів та інших необхідних вантажів. Тунель зберігся до наших днів.



Таємниці і легенди Таранівського форту / Фото Pinterest

Будівля мала житлові, складські та господарські крила. Артилерійські підрозділи та комендант штабу форту мали свої кімнати. По периметру форту знаходились так звані безпечні каземати, які могли притулити до 800 людей.

Загалом у форті було 105 казематів. Кожна область мала свої особливі функції, такі як ведення бойових дій, бізнес, забезпечення складських приміщень, була лікарня з хірургічним кабінетом, мережа колодязів для забезпечення форту питною водою навіть під час облог.

Мережа підземних ходів, влаштованих військовим інженером, щоб забезпечити притулок та зручні бойові позиції під час бомбардування, вражає навіть сучасних військових професіоналів.

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Місцеві легенди про форт

Місцеві жителі називають Тараканівський форт містом привидів. Багато хто вважає, що тут є привиди багатьох солдатів, які загинули у форті упродовж довгих і моторошних воєнних років. Місцеві жителі кажуть, що навіть час там йде повільно. Відчувається, що місце живе в іншому вимірі.

Інша легенда розповідає моторошну історію про нацистську лабораторію, яка була розташована у Тараканівському форті під час Другої світової війни, коли німці окупували Західну Україну та проводили різні експерименти над військовополоненими з метою отримання солдатів із наддержавами. Легенда не розповідає, чи домоглись успіхів нацистських вчених, лише вважається, що перед тим, як німці відступили з форту, вони залили велику кількість бетону, щоб заповнити приміщення лабораторії та приховати все, що там відбувалося.



Цікаві деталі про Тараканівський форт / Фото Pinterest

Цікаві факти про Тараканівський форт

Тараканівський форт з’явиться в комп’ютерній грі, розробкою якої займається відома українська компанія Vostok Games.

Деякі епізоди відомого фільму "Вождь" були зняті у Тараканівському форті.

Що відомо про Тараканівський форт: дивіться відео

Як доїхати до Тараканівського форту

Знайти Тараканівський форт досить складно, тому краще запитати у місцевих жителів дорогу. Крім того, найкраще самим не їздити в ці місця – незалежно від того, як будівля руйнується. Є багато місцевих гідів, які пропонують свої послуги.

Якщо ж ви все ж наважились самі відшукати Тараканіський форт, тоді з дороги на Плотву потрібно оминути місцеве кладовище, під'їхати до залізниці та повернути праворуч. Далі через 800 метрів потрібно дістатися до підіймача і там повернути наліво. 100 метрів – це тунель, про який згадувалося раніше. Цю фортецю не можна плутати з Дубенським замком у Дубно.