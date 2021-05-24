У таборі на Евересті спалах COVID-19: щонайменше 100 альпіністів захворіли

У базовому табору Евересту в Непалі, за оцінками гідів, на COVID-19 захворіли щонайменше 100 людей. Кількість заражених може зрости вдвоє.

Про те, що хвороба поширилась навіть на найвищу вершину світу, виданню повідомив керівник австрійської експедиції Лукас Фуртенбах. Попри це, офіційні представники непальського альпінізму заперечують наявність будь-яких активних випадків COVID-19.

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Напередодні Фуртенбах зупинив свою експедицію на Еверест через побоювання поширення вірусу. За його словами, що 1 з його колег та 6 гідів-шерпів отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

У нас в базовому таборі щонайменше 100 осіб з позитивним діагнозом на COVID-19, а справжні цифри можуть бути близькі до 150 або 200,

– заявив він.

Експедитор сказав, очевидно, що в базовому таборі Евересту було багато випадків, оскільки він бачив багатьох хворих людей, які "кашляли у своїх наметах".

. Загалом 408 іноземним альпіністам видали дозволи піднятися на Еверест цього сезону. Їм допомагають кілька сотень шерпів та допоміжний персонал, який перебував в базовому таборі з квітня 2021 року.

Більшість людей все ще перебуває у базовому таборі, сподіваючись на гарну погоду наступного тижня, щоб вони могли здійснити остаточний поштовх до вершини. Хочуть встигнути до завершення сезону сходження в кінці травня 2021 року.

Інші випадки

Інші альпіністські команди не повідомляли про зараження серед своїх членів або персоналу. Кілька альпіністів отримали позитивні результати тестування після того, як їх вивели з базового табору Евересту.

Коронавірус в Непалі