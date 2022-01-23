Свіже повітря, гарні пейзажі й не тільки: 5 найкращих нацпарків України для зимової подорожі

Екотуризм дедалі більше користується популярністю серед туристів. І йдеться не лише про мандрівки до гірськолижних курортів. Чому б не відвідати один із національних парків України, тим паче їх є так багато.

Державне агентство розвитку туризму вирішило допомогти туристам, й склало перелік таких локацій. В них можна не лише насолодитися морозним повітрям та мальовничими пейзажами, а й віднайти сліди на снігу диких тварин чи поспостерігати за птахами.

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ДАРТ назвав 5 найкращих нацпарків України для зимової подорожі

Національний природний парк "Синевир", Закарпатська область

Це чи не наймальовничіша локація України, адже взимку тут все перетворюється на казку – засніжені гори, озера, вкриті кригою, та водоспад "Білий звір", що вражає своєю химерністю.



Національний природний парк "Синевир" на Закарпатті / Фото Bohdan Mahdych

Втім, не слід обмежуватися лише знаменитим озером Синевир, оскільки є чимало інших цікавих місць для відвідування, як-от Центр реабілітації ведмедів чи музей "Старе село" у Колочаві. До слова, там же можна завітати до центру реабілітації хижих птахів "Сапсан" та випити води з мінерального джерела.

Галицький національний природний парк, Івано-Франківська область

Якщо ви хочете сповна зачаруватися вкритими снігом унікальними буковими лісами з карстовими скелями й печерами, то вирушайте до цієї локації. Їй є що запропонувати своїм відвідувачам.



Галицький національний природний парк / Фото з фейсбуку ДАРТ

Цікаво, що парк є притулком для рідкісних тварин, які охороняються законом України. А ще тут розташований Центр реабілітації диких тварин, що потрапили в біду.

Національний природний парк "Святі гори", Донецька область

Зазвичай, туристи думають, що у цьому нацпарку можна помилуватися лише застиглою річкою Сіверський Донець, а дарма! Адже тут є ще й крейдяні гори.

Справжньою перлиною заповідника вважають печерні храми з Миколаївською церквою, що споруджена на крейдяній скелі. Мабуть, взимку вона вам нагадує палац Снігової королеви.



Зимові пейзажі у нацпарку "Святі гори" / Фото з інстаграму @npp_svyatygory

Природа цієї місцевості та її околиць зберегла умови для існування багатьох рідкісних птахів. Втім, взимку ви їх не зустрінете, тож є чудова нагода повернутися сюди у теплу пору року.

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Національний природний парк "Тузлівські лимани", Одеська область

Це ідеальна локація для поціновувачів бьордвотчінгу, адже через територію парку проходить один із найбільших міграційних шляхів пернатих. До речі, взимку тут можна поспостерігати за таким екзотичним видом, як червоновола казарка.



Птахи у нацпарку "Тузлівські лимани" / Фото Ryzhkov Sergey

Якщо ж спостерігання за птахами не дуже приваблює, то для вас відкриваються безкраї пейзажі, а запах Чорного моря та лісу додасть прогулянкам ще більшої чарівності.

Національний природний парк "Подільські Товтри", Хмельницька область

Подільські товтри – це місце сили й натхнення, де можна насолоджуватися красою природи розмірено, нікуди не поспішаючи.

Запаморочливі краєвиди, скуті льодом сині озера, порослі лісом товтри, і звісно, неповторна Бакота з древнім скельним монастирем – все це, й не тільки, вабить тисячі мандрівників до Подільських Товтр. Зима – не виняток, у цю пору року тут по-особливому красиво! Тим паче взимку у парку діють піші, кінні та лижні маршрути.



Національний природний парк "Подільські Товтри" / Фото з фейсбуку ДАРТ

До речі, в Європі аналогів Подільським Товтрам немає, подібні за геологічними структурами скелясті гряди є лише у Великій Британії та США.

Тож обирайте парк, який більше до вподоби, й не гайте часу – вирушайте у мандрівку!