Свірзький замок відкривається для туристів: що треба знати про умови екскурсії

На Львівщині уперше за багато років для туристів відкрили Свірзький замок. Нарешті мандрівники зможуть відвідати старовинні покої легендарної твердині, побачити галереї та виставки, які тут організують. Раніше було дозволено оглядати лише його фасади та двір.

Однак туристів пускатимуть лише у безпечні зони будівлі. Про це заявив Василь Петрик – керівник управління охорони об'єктів культурної спадщини департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА.

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Вже є інформація про запис на відвідування замку, але поки що він буде доступний для туристів лише у вихідні та за попереднім записом, – зазначив він.

На своїй сторінці у Фейсбуці замок повідомив, що за попередньою реєстрацією, екскурсії проводитимуть щосуботи та неділі з 10:00 до 17:00 для груп до 20 осіб.

Вартість екскурсії – 100 гривень, для студентів і пенсіонерів – 50 гривень. Для дітей до 12 років у супроводі батьків, членів спілки архітекторів, особам з інвалідністю, ветеранам бойових дій і АТО за пред'явлення посвідчення – вхід безкоштовний.

Що відомо про Свірзький замок?

Він розташований у Перемишлянському районі Львівської області. Перші згадки про нього датуються 1530 роком, коли замок належав роду Свірзьких. Сучасного вигляду він набув з середини XVII століття, коли перейшов у власність графа Цетнера і належав його нащадкам до XIX століття.

Найбільших ушкоджень замок зазнав під час Першої світової війни — його спалили російські війська. У міжвоєнні роки замок спробували відреставрувати. Наступні реставраційні роботи проводились у 1975 – 1983-х під керівництвом архітектора Андрія Шуляра. 2022 року Свірзький замок планують відреконструювати у межах програми "Велика реставрація".