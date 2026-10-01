Свірзький замок на Львівщині працюватиме для відвідувачів до 11 жовтня включно. Про це повідомили на сторінці культурно-мистецького центру "Замок Свірж". Сама фортеця розташована у селі Свірж Львівської області.

Коли працює замок і скільки коштує екскурсія?

Відвідати Свірзький замок можна щосуботи та щонеділі з 10:00 до 16:00. Вхід для туристів доступний лише у складі екскурсій. Звичайний квиток коштує 150 гривень з людини. Для студентів і пенсіонерів діє пільгова ціна 80 гривень.

Замок Свірж завершує сезон / інстаграм svirzh_zamok

Безкоштовно відвідати екскурсію можуть діти до 12 років, військовослужбовці та люди з інвалідністю. Для груп, в яких понад 15 людей, необхідна попередня реєстрація. Звернутися для запису можна за номером +380 68 027 55 35.

Коли з'явився Свірзький замок?

Як розповідає "Карпатіум", історія замку бере початок у другій половині 15 століття. Його споруджували як оборонну фортецю представники впливового роду Свірзьких. У 1578 році Свірж разом із трьома ланами землі належав Христофору Свірзькому. Від найдавнішого періоду до нашого часу збереглися частина фундаменту та нижніх мурів.

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Пізніше замком опікувалася родина Цетнерів: від другої половини 17 до початку 19 століття. Над брамою фортеці досі можна побачити їхні герби. У той період замок мав потужний природний і штучний захист. Його оточували болота та ставки, а біля мурів проходив рів зі звідним мостом. Нині міст уже постійний.

Cвірзький замок / фото Serg-N-Melnikoy

Фортеця стоїть на підвищенні, яке називають Белз, на північному сході від села Свірж. Будівля має форму неправильного чотирикутника, а двоповерхові корпуси розташовані навколо двох майданчиків.

Що ще цікавого відомо про замок?

Свірзький замок є зразком палацової архітектури. Існує припущення, що до його будівництва міг бути причетний Павло Гродзіцький – генерал артилерії та фахівець із фортифікацій, якому також приписують спорудження двох львівських арсеналів. У 1907 році замок перейшов до графа Роберта Лямезана Салянса.

Він відновив будівлю та займався її оздобленням. Однак під час Першої світової війни фортеця опинилася в центрі бойових дій і після цього понад 30 років простояла в руїнах. Реставраційні роботи розпочалися лише у 1975 році. Всередині замку збереглися оздоблений камін, бійниці та велика криниця в центрі внутрішнього двору.

Неподалік, у парку біля замку, розташований костел Святої Трійці та Успіння Пресвятої Богородиці. Колись його із замком поєднував підземний хід. Нині він завалений, однак його частину можна побачити з боку рову, який оточує фортецю. Свірзький замок також відомий як місце кінозйомок. Наприклад, тут знімали екранізацію роману Олександра Дюма "Три мушкетери".

Із замком також пов'язана легенда про дівчину, яка закохалася у військового. За переказом, він обманом переконав її відкрити ворота для загарбників, після чого її скинули в колодязь. Саме тому старовинна криниця у дворі фортеці стала частиною однієї з найвідоміших місцевих історій.

Де розташований Свірзький замок: дивитись на картах