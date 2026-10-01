Свиржский замок во Львовской области будет открыт для посетителей до 11 октября включительно. Об этом сообщили на странице культурно-художественного центра "Замок Свирж". Сама крепость расположена в селе Свирж Львовской области.

Когда работает замок и сколько стоит экскурсия?

Посетить Свиржский замок можно каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00. Вход для туристов доступен только в рамках экскурсий. Обычный билет стоит 150 гривен с человека. Для студентов и пенсионеров действует льготный тариф 80 гривен.

Замок Свирж завершает сезон / инстаграм svirzh_zamok

Бесплатно посетить экскурсию могут дети до 12 лет, военнослужащие и люди с инвалидностью. Для групп, в которых более 15 человек, необходима предварительная регистрация. Записаться можно по телефону +380 68 027 55 35.

Когда появился Свиржский замок?

Как сообщает "Карпатиум", история замка берет свое начало во второй половине XV века. Его строили в качестве оборонительной крепости представители влиятельного рода Свиржских. В 1578 году Свирж вместе с тремя ланами земли принадлежал Христофору Свиржскому. С древнейших времен до наших дней сохранились часть фундамента и нижние стены.

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Позже замок опекала семья Цетнеров: со второй половины XVII до начала XIX века. Над воротами крепости до сих пор можно увидеть их гербы. В тот период замок обладал мощной естественной и искусственной защитой. Его окружали болота и пруды, а у стен проходил ров с подъемным мостом. Сейчас мост уже постоянный.

Свиржский замок / фото Serg-N-Melnikoy

Крепость стоит на возвышенности, которую называют Белз, к северо-востоку от села Свирж. Здание имеет форму неправильного четырехугольника, а двухэтажные корпуса расположены вокруг двух площадок.

Что еще интересного известно о замке?

Свиржский замок является образцом дворцовой архитектуры. Существует предположение, что к его строительству мог быть причастен Павел Гродзицкий – генерал артиллерии и специалист по фортификации, которому также приписывают сооружение двух львовских арсеналов. В 1907 году замок перешел к графу Роберту Лямезану Салянсу.

Он восстановил здание и занимался его отделкой. Однако во время Первой мировой войны крепость оказалась в центре боевых действий и после этого более 30 лет простояла в руинах. Реставрационные работы начались лишь в 1975 году. Внутри замка сохранились украшенный камин, бойницы и большой колодец в центре внутреннего двора.

Неподалеку, в парке возле замка, расположен костел Святой Троицы и Успения Пресвятой Богородицы. Когда-то его с замком соединял подземный ход. Сейчас он завален, однако его часть можно увидеть со стороны рва, окружающего крепость. Свиржский замок также известен как место киносъемок. Например, здесь снимали экранизацию романа Александра Дюма "Три мушкетера".

С замком также связана легенда о девушке, влюбившейся в военного. По преданию, он обманом убедил ее открыть ворота захватчикам, после чего ее сбросили в колодец. Именно поэтому старинный колодец во дворе крепости стал частью одной из самых известных местных историй.

Где находится Свиржский замок: смотреть на картах