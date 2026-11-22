Про особливості Сулошова розповіли у матеріалі GameStar Tech.

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Як виглядає село, де все зосереджене вздовж однієї дороги?

Сулошова розташована приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Кракова. Через село проходить дорога завдовжки майже 9 кілометрів, уздовж якої стоять житлові будинки, магазини та громадські установи. За будинками розташовані довгі земельні ділянки, які використовують для сільського господарства. З висоти вони нагадують мозаїку з різнокольорових смуг, відтінки яких змінюються залежно від сезону та вирощуваних культур.

Чому село зберегло середньовічне планування?

Сулошова є прикладом традиційного польського типу поселення Ulicówka. За такого планування будинки розташовували вздовж однієї дороги, а земельні ділянки тягнулися від них углиб території. Це давало родинам прямий доступ до основного шляху та дозволяло обробляти землю поруч із житлом.

Також таке розташування полегшувало перевезення товарів і роботу на полях. За місцевими переказами, краківський князь передав ці землі лицарю на ім'я Суош. Але деякі джерела датують офіційне заснування поселення 16 століттям. Попри війни та зміни інфраструктури, село зберегло свою характерну форму.

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Як виглядає село Сулошова / інстаграм architectanddesign

Скільки людей живе в Сулошовій і чому її називають "маленькою Тосканою"?

У міжнародних публікаціях часто згадують близько 6 тисяч жителів, які нібито мешкають уздовж однієї вулиці. Однак ця цифра стосується всієї гміни. За офіційними даними, у самому селі проживають 3347 людей, а в усій гміні 5575. Місцеві жителі вирощують зернові культури та ріпак, утримують худобу або залишають землю необробленою. Через це поля мають різні кольори, які змінюються протягом року.

Представниця місцевої ради Katarzyna Bieda порівнює село з великим листком: дорога нагадує центральну жилку, а поля – відгалуження. За мальовничі краєвиди Сулошову іноді називають "маленькою Тосканою". У селі також проводять фестивалі полуниці та картоплі, під час яких місцеві жителі куштують урожай і слухають живу музику.

Де розташоване село Сулошова: дивитись на картах