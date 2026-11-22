Об особенностях Сулошова рассказали в материале GameStar Tech.

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Как выглядит деревня, где все сосредоточено вдоль одной дороги?

Сулошова расположена примерно в 30 километрах к северо-западу от Кракова. Через село проходит дорога длиной почти 9 километров, вдоль которой стоят жилые дома, магазины и общественные учреждения. За домами расположены длинные земельные участки, которые используются для сельского хозяйства. С высоты они напоминают мозаику из разноцветных полос, оттенки которых меняются в зависимости от сезона и выращиваемых культур.

Почему деревня сохранила средневековую планировку?

Сулошова является примером традиционного польского типа поселения Ulicówka. При такой планировке дома располагались вдоль одной дороги, а земельные участки тянулись от них вглубь территории. Это давало семьям прямой доступ к главной дороге и позволяло обрабатывать землю рядом с жилищем.

Кроме того, такое расположение облегчало перевозку товаров и работу на полях. По местным преданиям, краковский князь передал эти земли рыцарю по имени Суош. Но некоторые источники датируют официальное основание поселения 16 веком. Несмотря на войны и изменения инфраструктуры, село сохранило свою характерную форму.

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Как выглядит село Сулошова / инстаграм architectanddesign

Сколько людей живет в Сулошове и почему его называют "маленькой Тосканой"?

В международных публикациях часто упоминается около 6 тысяч жителей, которые якобы проживают вдоль одной улицы. Однако эта цифра относится ко всей гмине. По официальным данным, в самом селе проживает 3347 людей, а во всей гмине 5575. Местные жители выращивают зерновые культуры и рапс, держат скот или оставляют землю необработанной. Из-за этого поля имеют разные цвета, которые меняются в течение года.

Представительница местной Рады Катажина Беда сравнивает село с большим листом: дорога напоминает центральную жилку, а поля – ответвления. За живописные пейзажи Сулошово иногда называют "маленькой Тосканой". В селе также проводят фестивали клубники и картофеля, во время которых местные жители дегустируют урожай и слушают живую музыку.

Где находится село Сулошова: смотреть на картах