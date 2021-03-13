Стюардеса розповіла про щедрі бонуси на роботі

Бортпровідниця американської компанії відверто розповіла про винагороди, які отримує на своїй роботі.

Дівчина зазначила, що головна перевага її професії у тому, що бортпровідник і його найближчі родичі мають право на безкоштовні перельоти всередині країни.

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Також співробітникам авіакомпанії, де вона працює, видаються шість додаткових квитків на перельоти, які можна віддати друзям або знайомим.

Згідно з правилами, вона може зареєструватися на безкоштовний рейс за 30 хвилин до вильоту і при наявності вільних місць. На міжнародних авіаперельотах з неї стягується невеликий внесок, але проте, підсумкова вартість квитка буде незрівнянно мала.

Підписники дівчини у тіктоці активно коментували допис: "Хочу бути твоїм другом", "Прекрасна робота!", "Я б хотіла, щоб вся моя сім'я стала бортпровідників".

Також стюардеса розповіла, як вибрати найкращі місця на борту літака та записала відеоінструкцію для користувачів мережі.