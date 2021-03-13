Бортпроводница американской компании откровенно рассказала о вознаграждениях, которые получает на своей работе.

Девушка отметила, что главное преимущество его профессии в том, что бортпроводник и его ближайшие родственники имеют право на бесплатные перелеты внутри страны.

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Также сотрудникам авиакомпании, где она работает, выдаются шесть дополнительных билетов на перелеты, которые можно отдать друзьям или знакомым.

Согласно правилам, она может зарегистрироваться на бесплатный рейс за 30 минут до вылета и при наличии свободных мест. На международных авиаперелетах с нее взимается небольшой вклад, но тем не менее, итоговая стоимость билета будет несравненно мала.

Читатели девушки в тиктоци активно комментировали сообщение: "Хочу быть твоим другом", "Прекрасная работа!", "Я бы хотела, чтобы вся моя семья стала бортпроводников".

Также стюардесса рассказала, как выбрать лучшие места на борту самолета и записала видеоинструкцию для пользователей сети.