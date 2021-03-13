Стюардесса рассказала о щедрых бонусах на работе
Бортпроводница американской компании откровенно рассказала о вознаграждениях, которые получает на своей работе.
Источник:тикток стюардессы
Девушка отметила, что главное преимущество его профессии в том, что бортпроводник и его ближайшие родственники имеют право на бесплатные перелеты внутри страны.
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Также сотрудникам авиакомпании, где она работает, выдаются шесть дополнительных билетов на перелеты, которые можно отдать друзьям или знакомым.
Читатели девушки в тиктоци активно комментировали сообщение: "Хочу быть твоим другом", "Прекрасная работа!", "Я бы хотела, чтобы вся моя семья стала бортпроводников".
Также стюардесса рассказала, как выбрать лучшие места на борту самолета и записала видеоинструкцию для пользователей сети.
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