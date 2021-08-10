На вершині світу: стюардеса піднялася на Бурдж Халіфа для рекламного ролика – екстремальне відео

Стюардеса Ніколь Сміт-Людвік стала героєм нового рекламного ролика авіакомпанії Emirates. Здавалося б, нічого незвичайного, але його знімали на верхівці найвищої споруди планети – вежі Бурдж Халіфа в Дубаї.

На вершині найвищої будівлі у світі дівчина провела 5 годин. За цей час знімальна група за допомогою одного дрона встигла зняти рекламу для декількох ринків.

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33-секундний ролик розпочинається з крупного плану бортпровідниці, яка тримає таблички, присвячені виключенню ОАЕ зі списку небезпечних для Великої Британії країн у зв'язку з коронавірусом.

Одну за одною дівчина показує білі таблички з написами, після чого камера віддаляється. На екрані з'являється мальовнича панорама Дубая і стає зрозуміло, що весь цей час стюардеса перебувала на верхівці Бурдж Халіфа.

Стюардеса піднялася на Бурдж Халіфа для рекламного ролика: дивіться відео



Ті, хто брав участь у зйомках, які розпочалися зі сходом сонця, підіймалися на вежу більше як 1 годину і 15 хвилин зі 160-го рівня Бурдж Халіфи.

Ніколь Сміт-Людвік утримували три страхувальні троси: два прикріпили до вершини хмарочоса, ще один – до платформи з жердиною, яку спорудили спеціально для зйомок. Всі троси були заховані під уніформою стюардеси.

Спокій і впевненість бортпровідниці, які ви бачите в рекламі, – це втілення нашої фронтової команди, яка обслуговує мандрівників та забезпечує їх безпеку, – запевнив Тім Кларк, президент та виконавчий директор Emirates.

Він також додав, що вони завжди намагаються кидати виклик нормам та розширювати межі.

Реальність чи фейк

Багато сумнівалися в натуральності кадрів, тому авіаперевізник опублікував відео "Реальність чи фейк?", в якому показано бекстейдж зі зйомок рекламного ролика. Після нього не виникає сумнівів у тому, що жодних спецефектів та зеленого фону використано не було.

Як проходили зйомки реклами на вершині Бурдж Халіфа: відео



Побувати на вершині Бурдж Халіфа вдається далеко не всім. За увесь час на неї підійнялися голлівудський актор Том Круз та наслідний принц Дубая шейх Хамдан бін Мохаммед бін Рашид аль-Мактум.

Відзначимо, раніше український фотограф Мішка Бочкарьов "спіймав" на камеру момент, який сповна зобразив ситуацію, що відбувається зараз в курортній Туреччині. Топові ЗМІ назвали його знімок символом пожеж в країні.