Не робіть цього, доки не покинете борт: важлива порада стюардеси щодо порятунку

Нерідко під час аварійної ситуації пасажири впадають у паніку та неправильно діють. А в таких випадках найменша деталь може стати вирішальною.

Стюардеса однієї з авіакомпаній дала пораду, яка може врятувати ваше життя.

Читайте також Як пронести в літак додаткові речі у ручній поклажі: стюардеса назвала цікавий спосіб

Порада від стюардеси щодо порятунку на борту літака

Так, вона порекомендувала пасажирам літака, який потрапив в аварійну ситуацію, ніколи не надувати жилет, перебуваючи всередині. Навіть тоді, коли усвідомлюєте, що лайнер вимушено сідає на воду.

Не надувайте свій рятувальний жилет під час аварії, поки не покинете борт,

– зазначила вона.

Річ у тім, якщо літак піде під воду, а ви обдули жилет – втопитеся ще до виходу.

За словами одного із користувачів, рятувальні жилети при надуванні стають жорсткими та фіксують шию. Це потрібно для того, щоб людина не захлинулася у разі втрати свідомості. Але, якщо необхідно вибратися із замкнутого простору, шийний фіксатор лише ускладнить процес порятунку.

Водночас експерти радять одягати рятувальний жилет безпосередньо перед виходом з літака – біля аварійних дверей.

Зауважимо, раніше стюардеса авіакомпанії Southwest Airlines вигадала цікавий спосіб роздачі закусок на борту літака.