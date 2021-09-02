Столиця громадського туалету: як у Токіо з проблеми створили архітектурні родзинки

У Японії вирішили змінити сприйняття громадського туалету як антисанітарного та небезпечного приміщення. Тому в Токіо збудували 12 різноманітних архітектурних перлин: від купольної ванної кімнати з голосовим управлінням до туалету з прозорим склом, яке стає мутним під час використання.

Загалом у проєкті заплановано 17 об'єктів. Розпочали його реалізацію у 2020 році.

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Столиця громадських вбиралень

У Японії, як і в багатьох інших містах, громадський туалет має проблему зі сприйняттям. Це місце видається темним, брудним, смердючим і страшним. Але зараз у Токіо архітектори та креативні директори взялися за створення громадських вбиралень, які люди насправді хочуть використовувати. Вони створили їх з красивими екстер’єрами та високотехнологічні можливості. Основними вимогами до цих громадських просторів є безпека, конфіденційність та терміновість.

Одна ванна кімната повністю активується голосом та виглядає як космічний корабель. Інша – має форму "мультяшного" грона грибів. Обидві конструкції зробили з прозорих вікон, які стають мутними під час використання вбиральні. Ще є "Прогулянка в лісі" та "Дім", проста біла коробка та трохи космічний куб.

Різномаїття громадських туалетів у Токіо / Фото The Daily Mail

"Токійський проєкт туалету" створили у співпраці з фондом Nippon та урядом міста. Вони прагнули створити громадські ванні кімнати, оскільки " Туалети – символ всесвітньо відомої японської культури гостинності".