Мовиться про поселення Гобеклі Тепе. Вчені припускають, що кам'яні споруди мають понад 11 тисяч років. Розкопки почали ще 25 років тому, але відповідей на деякі питання вони не знайшли досі.

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Загадка дольодовикового періоду

На вершині вапнякового плато поблизу Урфи під назвою Гобеклі Тепе археологи виявили понад 20 круглих кам’яних огорож. Найбільший мав 20 метрів у поперечнику, кам’яне коло з двома ретельно вирізаними стовпами заввишки 5,5 метра у центрі.



Знахідка Гобеклі Тепе змінила погляд археологів на початки цивілізації / Фото Getty Images

Різьблені кам'яні стовпи – моторошні, стилізовані людські фігури важили до 10 тонн. Різьблення та спорудження їх повинно було стати величезним технічним викликом для людей, які ще не приручили тварин або не винайшли кераміку, не кажучи вже про металеві інструменти.



Ці відкриття можуть ще раз переписати передісторію / Фото Getty Images

Вік цих споруд – понад 11 тисяч років. Це робить їх найдавнішими відомими монументальними спорудами людства, побудованими не для укриття, а для якихось інших цілей. Неподалік знайшли десятки тисяч кісток диких тварин і жодних доказів одомашненого зерна чи інших рослин. Кам’яні знаряддя на цьому місці, підкріплені датами радіовуглецю, міцно поставили його в епоху до неоліту, а це відкриття повністю перевертає уявлення про діяльність первісної людини.



Фігури з вапняку, яким понад 11 тисяч років / Фото Getty Images

Археологи припускають, що це місце було ритуальним центром, можливо, якимось комплексом поховання або культу смерті, а не поселенням. Тим часом їхні турецькі колеги, які працюють у сільській місцевості навколо Урфи, виявили щонайменше десяток інших вершин на пагорбах з подібними, хоча і меншими, стовпами Т. Вони датуються приблизно тим самим періодом.