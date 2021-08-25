Говорится о поселении Гобекли Тепе. Ученые предполагают, что каменные сооружения имеют более 11000 лет. Раскопки начали еще 25 лет назад, но ответов на вопросы они не нашли до сих пор.

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Загадка доледникового периода

На вершине известнякового плато вблизи Урфы под названием Гобекли Тепе археологи обнаружили более 20 круглых каменных ограждений. Наибольший имел 20 метров в поперечнике, каменный круг с двумя тщательно вырезанными столбами высотой 5,5 метра в центре.



Находка Гобекли Тепе изменила взгляд археологов на начала цивилизации / Фото Getty Images

Резные каменные столбы – жуткие, стилизованные человеческие фигуры весили до 10 тонн. Резьба и сооружения их должно было стать огромным техническим вызовом для людей, которые еще не приручили животных или не изобрели керамику, не говоря уже о металлические инструменты.



Эти открытия могут еще раз переписать предысторию / Фото Getty Images

Возраст этих сооружений – более 11 000 лет. Это делает их древнейшими известными монументальными сооружениями человечества, построенными не для укрытия, а для каких-то других целей. Неподалеку нашли десятки тысяч костей диких животных и никаких доказательств одомашненного зерна или других растений. Каменные орудия на этом месте, подкрепленные датами радиоуглерода, прочно поставили его в эпоху до неолита, а это открытие полностью переворачивает представление о деятельности первобытного человека.



Фигуры из известняка, которым более 11 тысяч лет / Фото Getty Images

Археологи предполагают, что это место было ритуальным центром, возможно, каким-то комплексом захоронения или культа смерти, а не поселением. Между тем, их турецкие коллеги, работающие в сельской местности вокруг Урфы, обнаружили по меньшей мере десяток других вершин на холмах с подобными, хотя и меньше, столбами Т. Они датируются примерно тем же периодом.