Отримали ключі та презент: на станції "Академік Вернадський" завершилася перезмінка

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" завершилася робота сезону-2021. Обов’язки 25-ї експедиції зимівників перейняла наступна команда, яку очолив Богдан Гаврилюк.

Українські полярники зазначили, що перезмінка проходила в досить складних умовах. Зараз в Антарктиці вже пізня осінь. Температура ще плюсова, максимум +3 градуси Цельсія, однак через сильний вітер та високу вологість відчувається ніби на дворі мінус 15. Як відбувалася перезмінка – читайте у матеріалі 24 каналу.

Дізнайтеся більше На станцію "Академік Вернадський" прибула 26-а українська експедиція

Приїхала заміна

Три дні тому, 17 квітня, прибула основна група 26-ої української антарктичної експедиції. Щоб добратися до станції "Академік Вернадський" їм довелося подолали кілька континентів, усі карантинні обмеження та бурхливу протоку Дрейка.



Прибула заміна / Фото НАНЦ України

Там колег з радістю зустріла команда зимівників 25-ої експедиції та сезонний загін.



Зустріч полярників / Фото НАНЦ України

З собою вони привезли річний запас продуктів та інших необхідних речей, а також пального, який потрібно було перекачати у станційний бак.

Як перекачували пальне

На цьому пальному працюють дизель-генератори та опалювальні котли, завдяки чому станція має електрику та тепло. Тож до цієї важливої місії полярники приготувалися заздалегідь.



Полярники несуть шланг / Фото НАНЦ України

Річ у тім, що єдине місце, куди може зайти корабель для подачі пального, розташоване на протилежному від резервуара боці острова. Тому полярникам щоразу доводиться розгортати мобільний трубопровід, який складається з 20 окремих секцій. Кожну з них необхідно перевірити, чи вона не забилася снігом та кригою. І якщо таке сталося, потрібно виправити. Полярники розповідають, що цього року частину труб їм довелося відігрівати промисловим феном.



Полярники готуються до перекачування палива / Фото НАНЦ України

За ідеальних умов процес перекачування пального зазвичай триває приблизно 6 – 8 годин. Однак, якщо каналом, де стоїть корабель, починають рухатися великі крижини чи айсберги, тоді процес потрібно зупиняти, щоб судно "сховалося" у безпечне місце. Так сталося цього разу. Пальне з корабля в станційний бак перекачували і вдень, і вночі, а інколи доводилось човнами відштовхувати плавучі крижини від паливного шлангу.



Підготовка до перекачування / Фото НАНЦ України

До речі, резервуар з пальним побудувала вже Україна, а не Велика Британія. Його можна впізнати за унікальним малюнком – написом Vernadsky з пальмами та знаком Victory.



Станційний бак з пальним / Фото НАНЦ України

Перш ніж поїхати

І ось, коли вже все зроблено і справи передано, останнім акордом є символічна передача ключа від станції, а також скрині з секретним подарунком. За традицією, кожна експедиція готує своїм наступникам презент, який вони мають відкрити аж через пів року.

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Тож таку скриньку передали очільнику 26-ої експедиції Богдану Гаврилюку.



Скриня з подарунками / Фото НАНЦ України

Після цього 25 команда на чолі з Юрієм Отрубою та сезонний загін почали мандрівку додому. Попереду у них той самий шлях, який подолали їхні наступники, тільки у зворотному порядку.



Попередня команда повертається додому / Фото НАНЦ України



В дорогу / Фото НАНЦ України

Тим часом нова команда українських полярників відкрила сезон-2022 і вже заступили на варту, продовжуючи неперервні наукові спостереження на станції "Академік Вернадський".