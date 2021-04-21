Украинские полярники отметили, что пересменка проходила в достаточно сложных условиях. Сейчас в Антарктике уже поздняя осень. Температура еще плюсовая, максимум 3 градуса Цельсия, однако из-за сильного ветра и высокой влажности ощущается будто на дворе минус 15. Как происходила пересменка – читайте в материале 24 канала.

Узнайте больше На станцию "Академик Вернадский" прибыла 26-я украинская экспедиция

Приехала замена

Три дня назад, 17 апреля, прибыла основная группа 26-й украинской антарктической экспедиции. Чтобы добраться до станции "Академик Вернадский" им пришлось преодолели несколько континентов, все карантинные ограничения и бурный пролив Дрейка.



Прибыла замена / Фото НАНЦ Украины

Там коллег с радостью встретила команда зимовщиков 25-й экспедиции и сезонный отряд.



Встреча полярников / Фото НАНЦ Украины

С собой они привезли годовой запас продуктов и других необходимых вещей, а также горючего, которое нужно было перекачать в станционный бак.

Как перекачивали топливо

На этом топливе работают дизель-генераторы и отопительные котлы, благодаря чему станция имеет электричество и тепло. Поэтому к этой важной миссии полярники приготовились заранее.



Полярники несут шланг / Фото НАНЦ Украины

Дело в том, что единственное место, куда может зайти корабль для подачи горючего, расположенный на противоположной от резервуара стороне острова. Поэтому полярникам каждый раз приходится разворачивать мобильный трубопровод, состоящий из 20 отдельных секций. Каждую из них необходимо проверить, не забилась ли она снегом и льдом. И если такое произошло, нужно исправить. Полярники рассказывают, что в этом году часть труб им пришлось отогревать промышленным феном.



Полярники готовятся к перекачке топлива / Фото НАНЦ Украины

При идеальных условиях процесс перекачки горючего обычно длится примерно 6 – 8 часов. Однако, если по каналу, где стоит корабль, начинают двигаться большие льдины или айсберги, тогда процесс нужно останавливать, чтобы судно "спряталось" в безопасное место. Так случилось в этот раз. Топливо с корабля в станционный бак перекачивали и днем, и ночью, а иногда приходилось лодками отталкивать плавучие льдины от топливного шланга.



Подготовка к перекачке / Фото НАНЦ Украины

Кстати, резервуар с горючим построила уже Украина, а не Великобритания. Его можно узнать по уникальному рисунку – надписью Vernadsky с пальмами и знаком Victory.



Станционный бак с горючим / Фото НАНЦ Украины

Прежде чем уехать

И вот, когда уже все сделано и дела переданы, последним аккордом является символическая передача ключа от станции, а также ящика с секретным подарком. По традиции, каждая экспедиция готовит своим преемникам презент, который они должны открыть только через полгода.

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Поэтому такой ящик передали главе 26-й экспедиции Богдану Гаврилюку.



Ящик с подарками / Фото НАНЦ Украины

После этого 25 команда во главе с Юрием Отрубой и сезонный отряд начали путешествие домой. Впереди у них тот же путь, который преодолели их преемники, только в обратном порядке.



Предыдущая команда возвращается домой / Фото НАНЦ Украины



В дорогу / Фото НАНЦ Украины

Между тем новая команда украинских полярников открыла сезон-2022 и уже заступила в караул, продолжая непрерывные научные наблюдения на станции "Академик Вернадский".