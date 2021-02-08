У США зійшла снігова лавина на туристів: відео

У США група туристів на снігоходах 6 лютого потрапила під лавину під час поїздки в гори Уінта в американському штаті Юта.

Під час катання вони відчули поштовх і подумали, що то землетрус. Проте, коли подивилися вгору, то побачили снігову хвилю, яка стрімко насувалася на них.

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"Мій брат стояв спиною, і я закричав "лавина" так голосно, як тільки міг", – розповів американець Майлз Пенроуз.

Один з групи встиг дістати мобільний телефон і зняти те, що відбувається на відео, перш ніж лавина накрила того, хто знімав і деяких членів групи.

Майклу вдалося самостійно вибратися із замету. Людину, яка знімала відео, накрило снігом з головою, проте він зумів утримати телефон в руках. Ще двом вдалося "втекти" від лавини, ніхто з учасників групи не постраждав.

Немає нічого гіршого, ніж розуміти, що твій молодший брат під глибоким шаром снігу,

– згадав Пенроуз про те, як шукав свого брата в заметі.