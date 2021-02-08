В США группа туристов на снегоходах 6 февраля попала под лавину во время поездки в горы Уинта в американском штате Юта

Во время катания они почувствовали толчок и подумали, что это землетрясение. Однако, когда посмотрели вверх, то увидели снежную волну, которая стремительно надвигалась на них.

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"Мой брат стоял спиной, и я закричал "лавина" так громко, как только мог", – рассказал американец Майлз Пенроуз.

Один из группы успел достать мобильный телефон и снять происходящее на видео, прежде чем лавина накрыла того, кто снимал и некоторых членов группы.

Майклу удалось самостоятельно выбраться из сугроба. Человека, который снимала видео, накрыло снегом с головой, однако он сумел удержать телефон в руках. Еще двум удалось "сбежать" от лавины, никто из участников группы не пострадал.

Нет ничего хуже, чем понимать, что твой младший брат под глубоким слоем снега,

– вспомнил Пенроуз о том, как искал своего брата в сугробе.