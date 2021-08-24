Стюардеса хотіла приклеїти маску до обличчя 2-річної дитини: чим закінчився інцидент

У США стюардеса запропонувала сім'ї мандрівників приклеїти медичну маску до обличчя їх 2-річної дитини. Батьки були шоковані, адже це була не єдина "ідея" бортпровідниці надіти засоби захисту на дівчинку.

Інцидент трапився на борту авіакомпанії Southwest Airlines під час рейсу з Флориди до Вірджинії. До матері дитини підійшла стюардеса і попросила надіти на неї захисну маску, але дівчинка почала пручатися.

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Жінка написала у своєму Інстаграм, що вони разом з чоловіком намагалися змусити дитину виконати обов'язкову вимогу для мандрівників, і в якийсь момент стримували дівчинку, оскільки дві бортпровідниці стежили за ситуацією. Однак надіти маску їм так і не вдалося.

За словами матері, дитина просто хотіла посмоктати великий палець в роті, бо це заспокоює її при зльоті. Тоді стюардеса саркастично запропонувала родині два варіанти – надіти маску і вирізати дірку для пальця або приклеїти її до обличчя.

Я просто знаю, що незалежно від того, чи це був сарказм, чи ні, я була збентежена і намагалася виконувати мандат, наскільки могла, – зауважила жінка.

Вона також додала, що розуміє, що в нинішніх умовах носіння маски – це правило для всіх, але в якийсь момент потрібно мати людську пристойність, співчуття.



Стюардеса хотіла приклеїти маску до обличчя дитини / Фото з інстаграму @agcleek

Пізніше мандрівниця звернулася зі скаргою до Southwest Airlines. Ті вибачилися, й заявили, що "поговорять з льотним екіпажем".

При цьому представники авіакомпанії підкреслили, що під час польоту носити маски зобов'язані всі без винятку пасажири старше двох років.

Відзначимо, раніше через 2 туристок в Австралії на карантин закрили весь літак – пасажирки надали результати підроблених ПЛР-тестів. Повторний аналіз був позитивним.