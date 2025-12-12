США хочуть перевіряти соцмережі туристів, які в'їжджають у країну

У США запропонувати зобов'язати туристів під час подачі заяви на в'їзд у країну надавати історію своїх соціальних мереж за останні 5 років. Крім того, Штати хочуть отримати від іноземців повну інформацію про найближчих членів їхньої сім'ї.

Така вимога стосується громадян країн, з якими у США діє безвізовий режим. Наразі це лише пропозиція, яку можуть втілити у реальність. Відповідний документ підготувала Митно-прикордонна служба США. Про це повідомляє 24 Канал.

Чи введуть у США перевірку соцмереж туристів?

У США хочуть отримувати від туристів історію соцмереж за 5 років, електронних адрес за 10 років та номери телефонів і адреси членів сім’ї. Це стосується громадян 42 країн, серед яких є держави Євросоюзу, Велика Британія, Ізраїль, Австралія тощо, які користуються системою електронної авторизації поїздок ESTA. Саме вона й має зазнати великих змін.

Таку ініціативу обґрунтовують національною безпекою. Її розробили на виконання указу Дональда Трампа про заборону в'їзду іноземцям, які можуть становити загрозу національній або громадській безпеці. Державні органи вважають, що перевірка соцмереж допоможе виявити потенційні ризики.

Зауважимо, що наразі туристи, які заповнюють анкету на ESTA, надають лише основну інформацію про себе. Перебувати у США без візи вони можуть до 90 днів.

Зверніть увагу! У травні цього року Держдеп США вже запровадив обов'язкову перевірку соціальних мереж для тих, хто подається на американську візу.

Що кажуть критики ініціативи?

За даними CBS News у США вже розкритикували цю ініціативу. Мовляв, надання великої кількості особистих даних може відлякати туристів і завдати шкоди туристичній галузі країни. Особливо це актуально для періоду проведення великих міжнародних подій, як-от чемпіонату світу з футболу.

Наразі ці зміни мають пройти внутрішні процедури. Крім того, створення механізмів збирання й зберігання нових даних вимагатиме технічних рішень і часу.

Куди поїхати у США?

Тревел-журналіст з Великої Британії Джонатан Томпсон 10 років живе у США. За цей час він відвідав усі американські штати і поділився найатмосфернішими і найцікавішими місцями, які бачив у цій країні. Про деякі з цих міст ви могли навіть ніколи не чути, але вони точно вас приємно здивують.