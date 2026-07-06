Злодії полюють на телефони і прикраси: туристів попередили про крадіжки на популярному острові
Туристам, які планують найближчим часом відпочинок на індонезійському острові Балі, радять бути особливо уважними до своїх особистих речей. Останнім часом на острові фіксують дедалі більше випадків кишенькових крадіжок і викрадення цінностей.
Про погіршення ситуації розповіла тревел-блогерка Саманта, пише Daily Mail. Вона регулярно ділиться порадами для мандрівників, що відвідують Балі. За її словами, місцеві жителі все частіше повідомляють про збільшення кількості таких злочинів.
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На що полюють злодії на Балі?
За словами блогерки, найбільше випадків стосується викрадення мобільних телефонів і ювелірних прикрас, особливо ланцюжків.
Найчастіше злодії нападають зі скутера чи мотоцикла. Зловмисники проїжджають повз людину, різко зривають прикрасу й одразу тікають. Через це потерпілі можуть отримати навіть травми.
Ситуація зараз справді досить погана, не буду брехати. Мене попереджали про це вже багато місцевих друзів,
– зазначила блогерка.
Саманта радить не привертати до себе зайвою увагою дорогим телефоном чи прикрасами. Цінна речі краще ховати у сумку й пильно за ними стежити. Що важливо, сумку слід носити з протилежного до проїжджої частини боку, щоб злодії на скутерах не змогли її вихопити на ходу.
На Балі крадуть телефони та прикраси: дивіться відео
У свою чергу експерт з подорожей Ангус Кідман зазначив, що туристам варто подбати у віддалених куточках планети про власну безпеку. Він радить перед поїздкою оформити туристичне страхування, яке передбачає компенсацію у разі викрадення телефону.
Загалом туристам на Балі радять уважно ставитися до речей під час прогулянок, у великих торгових центрах, переповненому громадському транспорті, нічних клубах та навіть у приватних віллах.
Скільки коштує життя на Балі?
Українець, що переїхав жити на Балі, розповів про життя на острові. За його словами, воно у рази дешевше, ніж у Львові. Він навів кілька звичних щомісячних витрат для порівняння.
- Вілла на місяць на 4 осіб – 1100 доларів на місяць з урахуванням оплати за інтернет. Будиночок на двох можна знайти вже за половину ціни.
- Харчування в закладах – страва з напоєм зазвичай обходиться в середньому у 300 – 400 гривень.
- Байк-таксі – по місту коштує 30 – 40 гривень. За його словами, навіть 300 гривень тут важко наїздити.