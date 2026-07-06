Про погіршення ситуації розповіла тревел-блогерка Саманта, пише Daily Mail. Вона регулярно ділиться порадами для мандрівників, що відвідують Балі. За її словами, місцеві жителі все частіше повідомляють про збільшення кількості таких злочинів.
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На що полюють злодії на Балі?
За словами блогерки, найбільше випадків стосується викрадення мобільних телефонів і ювелірних прикрас, особливо ланцюжків.
Найчастіше злодії нападають зі скутера чи мотоцикла. Зловмисники проїжджають повз людину, різко зривають прикрасу й одразу тікають. Через це потерпілі можуть отримати навіть травми.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Ситуація зараз справді досить погана, не буду брехати. Мене попереджали про це вже багато місцевих друзів,
– зазначила блогерка.
Саманта радить не привертати до себе зайвою увагою дорогим телефоном чи прикрасами. Цінна речі краще ховати у сумку й пильно за ними стежити. Що важливо, сумку слід носити з протилежного до проїжджої частини боку, щоб злодії на скутерах не змогли її вихопити на ходу.
На Балі крадуть телефони та прикраси: дивіться відео
У свою чергу експерт з подорожей Ангус Кідман зазначив, що туристам варто подбати у віддалених куточках планети про власну безпеку. Він радить перед поїздкою оформити туристичне страхування, яке передбачає компенсацію у разі викрадення телефону.
Загалом туристам на Балі радять уважно ставитися до речей під час прогулянок, у великих торгових центрах, переповненому громадському транспорті, нічних клубах та навіть у приватних віллах.
Скільки коштує життя на Балі?
Українець, що переїхав жити на Балі, розповів про життя на острові. За його словами, воно у рази дешевше, ніж у Львові. Він навів кілька звичних щомісячних витрат для порівняння.
- Вілла на місяць на 4 осіб – 1100 доларів на місяць з урахуванням оплати за інтернет. Будиночок на двох можна знайти вже за половину ціни.
- Харчування в закладах – страва з напоєм зазвичай обходиться в середньому у 300 – 400 гривень.
- Байк-таксі – по місту коштує 30 – 40 гривень. За його словами, навіть 300 гривень тут важко наїздити.