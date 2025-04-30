Їх варто побачити усім: 7 чудес світу, які досі існують і зачаровують величчю

7 чудес світу зі списку давньогрецького історика Антіпатра Сідонського, на жаль, не збереглися до наших часів. Однак у 2007 році обрали нові найкрасивіші архітектурні пам'ятки світу, що вражають своєю величчю донині.

7 чудес світу – це не просто красиві туристичні місця, це культурні символи та місця сили, які змінюють сприйняття світу. 24 Канал розповідає про 7 чудес і чому вони точно вартують вашої уваги.

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Велика китайська стіна

Через усю північну частину Китаю простягнулася найдовша споруда, яку колись створювало людство. Велика китайська стіна має довжину понад 21 кілометр і простягається від Жовтого моря до пустелі Гобі. Будівництво цієї стіни розпочалося ще у 7 столітті до нашої ери, а найвідоміші її ділянки звели у 14 – 17 столітті нашої ери, коли в Китаї правила династія Мін.

Велика китайська стіна вражає не тільки своїм масштабом і гірськими краєвидами довкола, а й символізмом – вона втілює витривалість та людську майстерність. Найкращий час, щоб побачити це архітектурне диво, – квітень – травень або вересень – жовтень. У ці місяці погода комфортна, а натовпи туристів менші.



Щоб побачити Велику китайську стіну, варто обирати нетуристичні ділянки / Фото Manuel Joseph, Pexels

Місто Петра у Йорданії

У пустелі на південному заході Йорданії розташоване дивовижне місто набатеїв – Петра. Стародавнє місто процвітало ще у 1 столітті до нашої ери, а сьогодні зачаровує з першого погляду. Петра висічена у рожевих скелях, а вхід у неї проходить через вузький каньйон Сік. Це місто у більшості людей асоціюється захопливими пригодами, древніми цивілізаціями та фільмом "Індіана Джонс".

Петру варто побачити на власні очі та прогулятися стародавніми вуличками. Щоб спека не заважала насолоджуватися архітектурою, сюди варто вирушати весною або пізньою осінню.



Петра згадується ще у Біблії / Фото Florent Bertiaux, Pexels

Чичен-Іца, Мексика

На півострові Юкатан у Мексиці розташоване ще одне диво світу – давнє місто племен майя Чичен-Іца, яке побудували ще у 6 столітті. Його серцем є піраміда Кукулькана – астрономічний календар. У дні рівнодення тінь та світло створюють ілюзію змії, яка повзе сходами донизу. Навколо розташовані ще десятки дивовижних споруд, історія яких оповита містикою та загадками.



Піраміда у місті Чичен-Іца / Фото Francesco Ungaro, Pexels

Колізей, Італія

У центрі Рима розташована найпопулярніша архітектурна пам'ятка Італії – Колізей. Амфітеатр Флавіїв був найбільшим у Стародавньому Римі і поміщав до 50 тисяч глядачів. У минулому тут відбувалися гладіаторські бої, а зараз це місце нагадує про стародавню велич.

Щоб помилуватися Колізеєм без спеки і великої кількості туристів, не варто їхати у Рим влітку.



Колізей зачаровує своєю архітектурою / Фото Azhar Muhammedu, Pexels

Тадж-Махал, Індія

Білосніжний мавзолей-мечеть Тадж-Махал є візитівкою Індії. Імператором Шах-Джахан побудував цю дивовижну будівлю на згадку про кохану дружину Мумтаз-Махал у 17 столітті. Тадж-Махал є символом вічного кохання, адже згодом імператора також поховали в ньому – поряд з імператрицею.

Сьогодні мільйони туристів приїжджають у місто Агра, щоб побачити дивовижну мечеть та сади довкола неї. Тадж-Махал по-різному прекрасний у різні половини дня – на світанку він має рожевий відтінок, а на заході сонця – золотистий.

Поїздку до Тадж-Махалу найкраще запланувати на жовтень – березень, коли нема сильної спеки.



Найкрасивіший вид на Тадж-Махал відкривається з протилежного берега річки Ямуна / Фото Roney John, Pexels

Мачу-Пікчу, Перу

Руїни міста інків Мачу-Пікчу залишалися закритими для світу аж до 1911 року, коли їх відкрив історик зі США Хірам Бінгем. Мачу-Пікчу розташоване в горах Андах – на висоті 2430 метрів. Руїни древнього міста чудово збереглися, а особливої атмосфери їм додає неймовірний краєвид.



Мачу-Пікчу змушує затамовувати подих / Sergei A, Pexels

Статуя Христа-Спасителя, Бразилія

У 1931 році у Ріо-де-Жанейро звели символ миру та віри – статую Христа-Спасителя. 30-метрова статуя розташована на горі Корковадо, з якої відкривається панорама на все місто. Ця релігійна споруда викликає неймовірні емоції, а веде до неї мальовнича залізниця через тропічні ліси.

Подорож до статуї Христа-Спасителя найкраще планувати на травень – жовтень, оскільки тоді тут найменше дощів.



Статуя Христа-Спасителя – це символ усієї Латинської Америки / Фото Evandro Kluge, Pexels

7 чудес світ – це не просто архітектура, а частина колективної пам'яті людства. Подорожуючи до них, можна доторкнутися до вічного.