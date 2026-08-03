Італійська Spiagge Bianche, що розташована у муніципалітеті Розіньяно Маріттімо у Тоскані між Розіньяно-Солвай і Вадою, давно отримала неофіційну назву "Кариби Тоскани". Проте її білосніжний колір та бірюзове море стали результатом не природних процесів, а багаторічної діяльності великого промислового підприємства.

Чому пляж називають "Карибами Тоскани"?

Spiagge Bianche простягається приблизно на 5 кілометрів узбережжя. Завдяки білому піску та чистій на вигляд воді це місце стало одним із найвідоміших пляжів регіону. Туристи приїжджають сюди не лише з різних куточків Італії, а і з-за кордону, адже фотографії цього узбережжя швидко поширюються у соціальних мережах. На перший погляд здається, що це справжній середземноморський рай. Проте саме незвичайний білий колір пляжу має зовсім інше походження, ніж можна було б очікувати.

Як виглядає пляж: дивитись відео

Звідки взялися білий пісок і незвичайний колір моря?

Поруч із пляжем із 1914 року працює завод Solvay Rosignano – найбільше в Європі підприємство з виробництва кальцинованої соди. Протягом десятиліть підприємство скидало у море різні промислові відходи. Серед них: карбонат натрію, перекис водню, поліетилен, хлорид кальцію, бікарбонат натрію, соляна кислота та ртуть.

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Саме через ці скиди територію вважають одним із 15 найбільш забруднених прибережних районів Італії. Щороку через спеціальний дренажний канал, відомий як "біла канава", у море потрапляє понад 100 тисяч тонн промислових відходів. Саме вони стали причиною того, що пісок набув характерного білого кольору, адже відкладення повертаються на берег разом із морськими течіями. Хоча з 2010 року завод більше не використовує ртуть у виробництві, скиди інших речовин у море продовжуються.

Чому туристи все одно продовжують сюди приїжджати?

Попри суперечливу репутацію пляжу, Spiagge Bianche залишається популярним туристичним напрямком. Багато людей або не знають про походження його білого піску, або свідомо ігнорують цю інформацію заради красивих фотографій та незвичних пейзажів.

Зовнішня привабливість цього місця часто змушує людей не замислюватися над тим, що стоїть за його красою. Водночас варто обмежитися лише відвідуванням пляжу та фотозйомкою, а для купання обирати інші, менш забруднені узбережжя Тоскани.