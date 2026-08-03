Итальянский курорт Spiagge Bianche, что расположен в муниципалитете Розиньяно-Мариттимо в Тоскане между Розиньяно-Солвай и Вадой, давно получил неофициальное название "Карибы Тосканы". Однако ее белоснежный цвет и бирюзовое море стали результатом не природных процессов, а многолетней деятельности большого промышленного предприятия.

Почему пляж называют "Карибами Тосканы"?

Spiagge Bianche простирается примерно на 5 километров побережья. Благодаря белому песку и чистой на вид воде это место стало одним из самых известных пляжей региона. Туристы приезжают сюда не только из разных уголков Италии, но и из-за рубежа, ведь фотографии этого побережья быстро распространяются в социальных сетях. На первый взгляд кажется, что это настоящий средиземноморский рай. Однако именно необычный белый цвет пляжа имеет совсем другое происхождение, чем можно было бы ожидать.

Как выглядит пляж: смотреть видео

Откуда взялись белый песок и необычный цвет моря?

Рядом с пляжем с 1914 года работает завод Solvay Rosignano – крупнейшее в Европе предприятие по производству кальцинированной соды. На протяжении десятилетий предприятие сбрасывало в море различные промышленные отходы. Среди них: карбонат натрия, перекись водорода, полиэтилен, хлорид кальция, бикарбонат натрия, соляная кислота и ртуть.

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Именно из-за этих сбросов эту территорию считают одним из 15 наиболее загрязненных прибрежных районов Италии. Ежегодно через специальный дренажный канал, известный как "белая канава", в море попадает более 100 тысяч тонн промышленных отходов. Именно они стали причиной того, что песок приобрел характерный белый цвет, ведь отложения возвращаются на берег вместе с морскими течениями. Хотя с 2010 года завод больше не использует ртуть в производстве, сбросы других веществ в море продолжаются.

Почему туристы все равно продолжают сюда приезжать?

Несмотря на противоречивую репутацию пляжа, Spiagge Bianche остается популярным туристическим направлением. Многие люди либо не знают о происхождении его белого песка, либо сознательно игнорируют эту информацию ради красивых фотографий и необычных пейзажей.

Внешняя привлекательность этого места часто заставляет людей не задумываться о том, что стоит за его красотой. В то же время стоит ограничиться лишь посещением пляжа и фотосъемкой, а для купания выбирать другие, менее загрязненные побережья Тосканы.