Про це повідомляє польський погодний портал DobraPogoda24.

У яких країнах Європи температура сягне +33 градусів?

Найближчими днями осіння прохолода відступить перед хвилею тепла на півдні Піренейського півострова. За прогнозом, із 13 до 17 жовтня 2026 року особливо високі температури очікуються у Португалії та Іспанії. Найспекотніше буде на півдні та південному сході Португалії, а також у центральних і південно-західних районах Іспанії. У цих місцевостях денна температура в затінку, на висоті двох метрів над землею, може становити від +30 до +33 градусів.

Перші ознаки потепління вже зафіксували в Іспанії. Упродовж попередньої доби у Мурсії температура сягнула +30,3 градуса, а в місті Шатіва +30,1 градуса. За прогнозом, у наступні дні спека в регіоні посилиться.

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Причиною незвичного потепління стане зміна атмосферної циркуляції. Найближчими днями на значній частині Європи переважатиме зональна циркуляція повітря, яку періодично перериватимуть гребені високого атмосферного тиску. Наприкінці тижня в окремих районах посилиться вплив антициклону.

Найбільше це позначиться на півдні та південному заході континенту. Тут сформуються умови для накопичення тепла під так званим куполом тепла та температурною інверсією, що сприятиме збереженню високих температур. Незвичність цієї хвилі тепла підкреслюють і прогнози температурних аномалій. У деяких районах Португалії та Іспанії показники можуть перевищити кліматичну норму на 6 – 13 градусів.

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Період із 13 до 17 жовтня може зацікавити мандрівників, які хочуть відпочити в теплій європейській країні вже після завершення основного туристичного сезону.

Однак перед поїздкою варто врахувати прогноз для конкретного міста, адже температура відрізнятиметься залежно від регіону.

Також тепла погода не охопить усю Європу. На значній частині континенту зберігатимуться помірні осінні умови, тоді як найвиразніша хвиля тепла зосередиться на Піренейському півострові.