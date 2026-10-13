Об этом сообщает польский метеопортал DobraPogoda24.

В каких странах Европы температура достигнет +33 градусов?

В ближайшие дни осенняя прохлада отступит перед волной тепла на юге Пиренейского полуострова. По прогнозу, с 13 по 17 октября 2026 года особенно высокие температуры ожидаются в Португалии и Испании. Жарче всего будет на юге и юго-востоке Португалии, а также в центральных и юго-западных районах Испании. В этих местностях дневная температура в тени, на высоте двух метров над землей, может составлять от +30 до +33 градусов.

Первые признаки потепления уже зафиксировали в Испании. За последние сутки в Мурсии температура достигла +30,3 градуса, а в городе Шатива +30,1 градуса. По прогнозу, в ближайшие дни жара в регионе усилится.

Почему в октябре в Европу возвращается лето?

Причиной необычного потепления станет изменение атмосферной циркуляции. В ближайшие дни на значительной части Европы будет преобладать зональная циркуляция воздуха, которую периодически будут прерывать гребни высокого атмосферного давления. В конце недели в отдельных районах усилится влияние антициклона.

Больше всего это скажется на юге и юго-западе континента. Здесь сформируются условия для накопления тепла под так называемым "куполом тепла" и температурной инверсией, что будет способствовать сохранению высоких температур.

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Необычность этой волны тепла подчеркивают и прогнозы температурных аномалий. В некоторых районах Португалии и Испании показатели могут превысить климатическую норму на 6 – 13 градусов.

Период с 13 по 17 октября может заинтересовать путешественников, желающих отдохнуть в теплой европейской стране уже после завершения основного туристического сезона.

Однако перед поездкой стоит учесть прогноз для конкретного города, ведь температура будет различаться в зависимости от региона.

Кроме того, теплая погода охватит не всю Европу. На значительной части континента сохранятся умеренные осенние условия, тогда как самая выраженная волна тепла сосредоточится на Пиренейском полуострове.