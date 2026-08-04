Влітку найбільш комфортно відпочивати там, де природа сама допомагає легше переносити спеку. Високогірні райони Карпат, густі ліси та національні природні парки навіть у найспекотніші дні дарують відчуття свіжості, а прогулянки екостежками, походи до водоспадів чи відпочинок біля гірських озер стають чудовою альтернативою задушливим містам. 24 Канал зібрав 4 напрямки, які варто взяти до уваги, якщо цього літа хочеться втекти від палючого сонця та провести час серед мальовничої природи.

Озеро Синевир: прохолодне повітря, праліси та гірські водоспади

Якщо літня спека стає нестерпною, одним із найкращих варіантів для відпочинку може стати національний природний парк "Синевир" на Закарпатті. Завдяки гірському розташуванню, густим смерековим лісам і численним водоймам тут навіть у спекотні дні значно комфортніше, ніж у містах.

Як виглядає озеро Синевир: дивитись відео

Головною окрасою парку є озеро Синевир – найбільше високогірне озеро України. Однак приїжджають сюди не лише заради нього. На території парку прокладено 13 туристичних маршрутів загальною протяжністю понад 130 кілометрів, які ведуть через ліси, полонини, водоспади та гірські озера.

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Купатися у високогірних озерах суворо заборонено, оскільки вони є частиною природно-заповідного фонду та вразливих екосистем! Порушення цієї заборони може завдати шкоди унікальній природі, тому туристів закликають милуватися водоймами лише з берега.

Любителям природи варто відвідати реабілітаційний центр бурих ведмедів, центр хижих птахів, а також поспостерігати за місцевою фауною. У парку мешкають олені, козулі, рисі, вовки та десятки видів птахів, серед яких чорний лелека та беркут. Тим, хто хоче поєднати відпочинок із знайомством із культурою Карпат, буде цікаво завітати до музею "Старе село", музею лісу і сплаву або побачити оборонні укріплення Лінії Арпада. А після активної прогулянки можна зупинитися у кемпінгу чи будиночках неподалік річки Тереблі та водоспаду Білий звір.

Верховина: свіже гірське повітря та знайомство з Гуцульщиною

Розташована на висоті близько 620 метрів над рівнем моря Верховина давно стала одним із найулюбленіших літніх напрямків у Карпатах. Тут спека переноситься значно легше завдяки гірському клімату, а навколо відкриваються десятки маршрутів для прогулянок і походів.

Верховина / фото Alen Kerties

Верховина – це також не лише природа, а і один із центрів гуцульської культури. Тут працюють музеї гуцульського побуту, музичних інструментів, гуцульської магії, а також музей фільму "Тіні забутих предків". Вони допомагають ближче познайомитися з історією, традиціями та побутом місцевих жителів.

Для любителів активного відпочинку доступні походи на гори Біла Кобила, Кринта, маршрути до Говерли та гори Піп Іван. Також можна покататися верхи, вирушити на сплав Чорним Черемошем або просто насолодитися краєвидами з оглядової вежі. Після насиченого дня туристи можуть скуштувати форель, місцеві сири чи традиційні гуцульські страви в колибах і ресторанах, яких у Верховині чимало.

Драгобрат: втеча від спеки на найвищому гірському курорті України

Попри славу зимового курорту, Драгобрат дедалі частіше обирають і для літнього відпочинку. У теплу пору року тут значно менше туристів, а свіже гірське повітря та висота створюють комфортні умови навіть тоді, коли в містах температура перевищує + 30 градусів.

Драгобрат / фото Nata Mostova

Однією з головних переваг Драгобрата є те, що багато маршрутів починаються вже високо у горах. Туристи можуть скористатися крісельним підйомником і без виснажливих підйомів вирушити до Свидовецького хребта, високогірних озер Івор, Герешаска чи Апшинець, а також підкорити вершини Близниця, Жандарм або Ворожеска.

Окрім піших прогулянок, тут можна милуватися панорамами Карпат, відвідати Драгобратський водоспад або просто насолодитися тишею, якої взимку на курорті майже не буває.

Сколівські Бескиди: водоспади та мінеральні джерела

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" на Львівщині стане чудовим вибором для тих, хто хоче сховатися від літньої спеки без тривалих переїздів. Завдяки гірському рельєфу, густим лісам і численним водоймам тут панує комфортний мікроклімат навіть у найспекотніші дні.

Сколівські Бескиди / фото MSha

Парк охоплює майже 244 квадратні кілометри, де облаштовано 19 туристичних маршрутів загальною протяжністю 146 кілометрів. Під час прогулянок можна побачити водоспади Кам'янка та Гуркало, високогірне озеро Журавлине, мінеральні джерела та панорамні оглядові точки.

Окрім природних локацій, у парку збереглися й історичні пам'ятки. Серед них: середньовічна фортеця Тустань, дерев'яний храм 16 століття та палац баронів Гредлів. Любителі природи також можуть відвідати екоцентри, де знайомлять із флорою та фауною Бескидів: у парку охороняють десятки рідкісних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.