Летом наиболее комфортно отдыхать там, где сама природа помогает легче переносить жару. Высокогорные районы Карпат, густые леса и национальные природные парки даже в самые жаркие дни дарят ощущение свежести, а прогулки по экотропам, походы к водопадам или отдых у горных озер становятся прекрасной альтернативой душным городам. 24 Канал собрал 4 направления, на которые стоит обратить внимание, если этим летом хочется сбежать от палящего солнца и провести время среди живописной природы.

Озеро Синевир: прохладный воздух, леса и горные водопады

Если летняя жара становится невыносимой, одним из лучших вариантов для отдыха может стать национальный природный парк "Синевир" в Закарпатье. Благодаря горному расположению, густым еловым лесам и многочисленным водоемам здесь даже в жаркие дни значительно комфортнее, чем в городах.

Как выглядит озеро Синевир: смотреть видео

Главным украшением парка является озеро Синевир – самое большое высокогорное озеро Украины. Однако сюда приезжают не только ради него. На территории парка проложено 13 туристических маршрутов общей протяженностью более 130 километров, которые проходят через леса, полонины, водопады и горные озера.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Купаться в высокогорных озерах строго запрещено, поскольку они являются частью природно-заповедного фонда и уязвимых экосистем! Нарушение этого запрета может нанести ущерб уникальной природе, поэтому туристов призывают любоваться водоемами только с берега.

Любителям природы стоит посетить реабилитационный центр бурых медведей, центр хищных птиц, а также понаблюдать за местной фауной. В парке обитают олени, косули, рыси, волки и десятки видов птиц, среди которых черный аист и беркут. Тем, кто хочет совместить отдых с знакомством с культурой Карпат, будет интересно посетить музей "Старое село", музей леса и сплава или увидеть оборонительные укрепления Линии Арпада. А после активной прогулки можно остановиться в кемпинге или домиках неподалеку от реки Теребли и водопада "Белый зверь".

Верховина: свежий горный воздух и знакомство с Гуцульщиной

Расположенная на высоте около 620 метров над уровнем моря Верховина давно стала одним из самых любимых летних направлений в Карпатах. Здесь жару переносить значительно легче благодаря горному климату, а вокруг открываются десятки маршрутов для прогулок и походов.

Верховина / фото Alen Kerties

Верховина – это не только природа, но и один из центров гуцульской культуры. Здесь работают музеи гуцульского быта, музыкальных инструментов, гуцульской магии, а также музей фильма "Тени забытых предков". Они помогают ближе познакомиться с историей, традициями и бытом местных жителей.

Для любителей активного отдыха доступны походы на горы Белая Лошадь, Крынта, маршруты на Говерлу и гору Пип-Иван. Также можно покататься верхом, отправиться на сплав по Черному Черемошу или просто насладиться видами со смотровой башни. После насыщенного дня туристы могут отведать форель, местные сыры или традиционные гуцульские блюда в колибах и ресторанах, которых в Верховине немало.

Драгобрат: спасение от жары на самом высокогорном курорте Украины

Несмотря на славу зимнего курорта, Драгобрат все чаще выбирают и для летнего отдыха. В теплое время года здесь значительно меньше туристов, а свежий горный воздух и высота создают комфортные условия даже тогда, когда в городах температура превышает + 30 градусов.

Драгобрат / фото Nata Mostova

Одним из главных преимуществ Драгобрата является то, что многие маршруты начинаются уже высоко в горах. Туристы могут воспользоваться кресельным подъемником и без изнурительных подъемов отправиться к Свидовецкому хребту, высокогорным озерам Ивор, Герешаска или Апшинец, а также покорить вершины Близница, Жандарм или Ворожеска.

Помимо пеших прогулок, здесь можно любоваться панорамами Карпат, посетить Драгобратский водопад или просто насладиться тишиной, которой зимой на курорте почти не бывает.

Сколевские Бескиды: водопады и минеральные источники

Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" на Львовщине станет отличным выбором для тех, кто хочет укрыться от летней жары без длительных переездов. Благодаря горному рельефу, густым лесам и многочисленным водоемам здесь царит комфортный микроклимат даже в самые жаркие дни.

Сколевские Бескиды / фото MSha

Парк занимает площадь почти 244 квадратных километра, на которой проложено 19 туристических маршрутов общей протяженностью 146 километров. Во время прогулок можно увидеть водопады Каменка и Гуркало, высокогорное озеро Журавлиное, минеральные источники и панорамные смотровые площадки.

Помимо природных достопримечательностей, в парке сохранились и исторические памятники. Среди них: средневековая крепость Тустань, деревянный храм 16 века и дворец баронов Гредли. Любители природы также могут посетить экоцентры, где знакомят с флорой и фауной Бескидов: в парке охраняются десятки редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины.