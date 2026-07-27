Саме у цей час комарі найбільш активні, тому варто дотримуватися цих правил й віддавати перевагу світлому одягу, пише Daily Star. Цього літа спостерігається значне збільшення кількості комарів, які можуть переносити небезпечну інфекцію.

Що відомо про вірус європейськими курортами?

Вірус Західного Нілу передається людині через укуси заражених комарів. Найбільше випадків захворювання може бути з липня по вересень, тому варто бути дуже обережними, оскільки наразі не існує ліцензованої вакцини для людей, а також противірусного лікування.

Вірус Західного Нілу не є новою загрозою, але умови, що сприяють його поширенню, швидко змінюються. Тепліша температура та довше літо дають комарям більше часу та території для передачі цього вірусу,

– зазначив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Анрі Клюге.

Фахівець додав, що більшість випадків інфікування протікає у легкій формі, але в однієї людини зі 150 може розвинутися важка інфекція, яка вражає центральну нервову систему й становить загрозу для життя.

Як захистити себе від комарів?

Лікар рекомендує під час відпустки носити штани та одяг на довгий рукав, а також використовувати засоби для захисту від комах. Крім того, він радить встановлювати москітні сітки на вікна, щоб комарі не потрапили в приміщення. За можливості, варто спати в кімнаті з увімкненим кондиціонером.

Та якщо після укусу комаря підніметься висока температура, виникне висип чи скутість шиї, потрібно негайно звернутися до лікаря.



Комарі переносять небезпечний вірус / Фото Pexels

Де зафіксували випадки зараження?

За останній час у Греції зареєстрували найстрімкіше зростання захворюваності. Там вірусом заразилася 21 людина. Про 21 випадок вірусу Західного Нілу повідомили в Італії, виявивши його аж у 17 окремих регіонах.

Комарі заражаються вірусом після контакту з інфікованими птахами. Проте передачі інфекції від людини до людини не зафіксовано.

Загалом у 70- 80% інфікованих людей хвороба взагалі не викликає симптомів. Однак у заражених спостерігається лихоманка, головний біль, втома, біль у тілі, нудота чи блювота, а також висип та набряк лімфатичних вузлів.

"Важке захворювання може спричинити високу температуру, скутість шиї, дезорієнтацію, тремор, судоми, м’язову слабкість, параліч або кому", – зазначив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Анрі Клюге.

Саме тому рекомендовано не ігнорувати будь-які симптоми після повернення з регіонів, де циркулює вірус Західного Нілу.