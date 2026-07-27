Именно в это время комары наиболее активны, поэтому следует придерживаться этих правил и отдавать предпочтение светлой одежде, пишет Daily Star . Этим летом наблюдается значительное увеличение количества комаров, которые могут переносить опасную инфекцию.

Что известно о вирусе европейскими курортами?

Вирус Западного Нила передается человеку из-за укусов зараженных комаров. Наибольшее количество случаев заболевания может быть с июля по сентябрь, поэтому следует быть очень осторожными, поскольку в настоящее время не существует лицензированной вакцины для людей, а также противовирусного лечения.

Вирус Западного Нила не является новой угрозой, но условия, способствующие его распространению, быстро изменяются. Более теплая температура и более длительное лето дают комарям больше времени и территории для передачи этого вируса,

– отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Анри Клюге.

Специалист добавил, что большинство случаев инфицирования протекает в легкой форме, но у одного человека из 150 может развиться тяжелая инфекция, которая поражает центральную нервную систему и представляет угрозу жизни.

Как защитить себя от комаров?

Врач рекомендует во время отпуска носить брюки и одежду на длинный рукав, а также использовать средства защиты от насекомых. Кроме того, он советует устанавливать москитные сетки на окна, чтобы комары не попали в помещение. По возможности стоит спать в комнате с включенным кондиционером.

Но если после укуса комара поднимется высокая температура, возникнет сыпь или скованность шеи, нужно немедленно обратиться к врачу.



Комары переносят опасный вирус / Фото Pexels

Где зафиксировали случаи заражения?

За последнее время в Греции зарегистрировали стремительный рост заболеваемости. Там вирусом заразился 21 человек. О 21 случае вируса Западного Нила сообщили в Италии, обнаружив его в 17 отдельных регионах.

Комары заражаются вирусом после контакта с инфицированными птицами. Однако передача инфекции от человека к человеку не зафиксирована.

В целом у 70-80% инфицированных людей болезнь вообще не вызывает симптомов. Однако у зараженных наблюдаются лихорадка, головная боль, усталость, боль в теле, тошнота или рвота, а также сыпь и отек лимфатических узлов.

"Тяжелое заболевание может повлечь за собой высокую температуру, скованность шеи, дезориентацию, тремор, судороги, мышечную слабость, паралич или запятую", - отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Анри Клюге.

Поэтому рекомендуется не игнорировать какие-либо симптомы после возвращения из регионов, где циркулирует вирус Западного Нила.