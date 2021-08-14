Слимаки, цвіль та плями: туристи показали, як виглядають карантинні готелі

Туристи, що прибули до Великої Британії з країн червоного списку, показали свої номери у карантинних готелях. Вони зіштовхнулись з "тюремними" умовами перебування.

Варто зазначати, що проживання в цих номерах не було безкоштовним. Але обслуговування виявилося жахливим.

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Карантинні готелі: реальність

Британські туристи поскаржилися на умови в карантинному готелі. Їм відмовлялися міняти постільну білизну, не дозволяли відкривати вікна, в кімнатах лазили слимаки.

Виникли проблеми і з харчуванням – персонал ігнорував певні несумісності гостей, приносив її запліснявілою або недоготованою.



Їжа в карантинному готелі Великої Британії / Фото BBC

Я мусульманин, тому замовив собі харчування без свинини з релігійних міркувань, але моє прохання проігнорували. Тоді я оголосив голодування,

– поділився своїм досвідом чоловік, який прилетів з Пакистану.

За 14-денне розміщення кожен турист заплатив по 2,2 тисячі фунтів стерлінгів (понад 74 тисячі гривень). Натомість сервіс не відповідав навіть найменшим очікуванням.