Стоит указать, что проживание в этих номерах не было бесплатным. Но обслуживание оказалось ужасным.

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Карантинные отели: реальность

Британские туристы пожаловались на условия в карантинном отеле. Им отказывались менять постельное белье, не позволяли открывать окна, а в комнатах лазили слизни.

Возникли проблемы и с питанием – персонал игнорировал определенные несовместимости гостей, приносил еду заплесневелой или недоготовленной.



Еда в карантинном гостиницы Великобритании / Фото BBC

Я мусульманин, поэтому заказал себе питание без свинины по религиозным соображениям, но мою просьбу проигнорировали. Тогда я объявил голодовку,

– поделился своим опытом человек, прилетевший из Пакистана.

За 14-дневное размещение каждый турист заплатил по 2,2 тысячи фунтов стерлингов (более 74 тысяч гривен). Зато сервис не отвечал даже самым маленьким ожиданиям.