SkyUp змінив безплатний сервіс на регулярних рейсах: що слід знати пасажирам

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines змінила безплатний сервіс на регулярних рейсах. Це стосується роздачі води пасажирам під час польоту.

Відтепер її потрібно купувати у пляшках, або ж просити бортпровідника принести безкоштовну воду у склянці.

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SkyUp змінив безплатний сервіс щодо роздачі води на регулярних рейсах

Так, до введення змін стюардеси лоукостера SkyUp котили салоном літака візок із бутельованою водою, розливали його у склянки та видавали пасажирам. Тепер же такий сервіс буде лише на чартерних рейсах.

Згідно з поясненням SkyUp, зміна сервісу на регулярних рейсах дозволила оптимізувати час обслуговування пасажирів та пришвидшити процес видачі платних замовлень.

Бортпровідники не видають безплатну воду на запит

Це нововведення повністю відповідає українським правилам повітряних перевезень та обслуговування пасажирів та багажу. Авіаперевізник має надати безкоштовну воду, але тільки на запит пасажира.

Деякі пасажири стверджують, що на прохання принести безкоштовну склянку води, бортпровідники не видають її, й пропонують придбати бутельовану.

Видання зазначає, що, якщо це дійсно так, і персонал SkyUp не видає безплатно воду на запит, то це є порушенням. Втім, такі дії можуть бути результатом нерозуміння правил окремих бортпровідників.